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    《環時》被抓包「年齡歧視」 胡錫進：在中國社會不能「免俗」

    中國媒體《環球時報》總編胡錫進。（彭博）

    中國媒體《環球時報》總編胡錫進。（彭博）

    2021/03/05 00:04

    〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體《環球時報》總編胡錫進4日在微博發文談及年齡歧視問題，提到「有的招聘廣告上公然寫著只招收35歲以下員工」，感嘆人們到了一定年齡要找工作確實不容易。沒想到文章PO出後，立刻被網友挖出《環球時報》2017年徵才時，就註明只找35歲以下的人應徵。對此，胡錫進也立刻辯解，年齡歧視是個「有普遍性的問題」，《環時》「也是中國社會的一部分，未能免俗」。

    胡錫進4日下午在微博發文，表示年齡歧視的確是中國社會一個帶有普遍性的問題，有的招聘廣告上公然寫著只招收35歲以下員工，人到一定歲數如果下崗了，再找工作確實不容易。他認為，中國第十四個「五年規劃」要延遲法定退休年齡，必須對年齡歧視同時予以打擊。

    胡表示，中國服務場所的員工通常都是年輕人，飛機高鐵上、博物館裡、房屋仲介，莫不如此；但中國老齡化嚴重，以後年輕人比例低了，必須有一部份工作崗位「留給上年紀的人」，只有這樣，社會才能健康、正常運轉。

    沒想到，發文沒多久，就有網友抓包《環球時報》2017年徵才條件限定35歲以下年輕人。對此，胡錫進當日晚間再發文辯解，他上一篇文說年齡歧視是個「有普遍性的問題」，《環球時報》也是中國社會的一部分，「未能免俗」。

    他說，《環球時報》曾經是非常年輕的工作單位，平均年齡很小，「在給中老年人提供就業崗位方面，坦率說我們也沒做好。」不過，他提到現在有一大批四、五十歲的員工了，他們大部分仍然工作在一線，克服年齡歧視真的是中國社會應當現在就開始認真去做的一件事，那對年長者是很重要的心理慰藉和幫助。

    中國媒體《環球時報》總編胡錫進4日在微博發文談及年齡歧視問題，提到「有的招聘廣告上公然寫著只招收35歲以下員工」，感嘆人們到了一定年齡要找工作確實不容易。沒想到文章PO出後，立刻被網友挖出《環球時報》2017年徵才時，就註明只找35歲以下的人應徵。（擷取自微博）

    中國媒體《環球時報》總編胡錫進4日在微博發文談及年齡歧視問題，提到「有的招聘廣告上公然寫著只招收35歲以下員工」，感嘆人們到了一定年齡要找工作確實不容易。沒想到文章PO出後，立刻被網友挖出《環球時報》2017年徵才時，就註明只找35歲以下的人應徵。（擷取自微博）

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