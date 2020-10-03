川普確診》胡錫進：美國將疫情甩鍋中國「很low」

中國《環球時報》總編胡錫進今日發文表示「同情川普」，並怒批美國將疫情向中國甩鍋的行為「很low」。（彭博）

2020/10/03 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），中國官媒《環球時報》總編胡錫進第一時間酸川普「付出代價」，今（3）日則在微博向川普表達「同情」，隨後怒批美國官員「惡毒攻擊中國」，將疫情向中國甩鍋的行為「很low」。

胡錫進今（3）日上午在微博發文表示，川普作為一名老人確診並入院治療，對此感到同情，祝福川普夫妻能度過難關，但胡錫進也痛批美國官員在國會聽證會的言論。胡錫進指出，兩名共和黨議員和衛生部長阿札爾在聽證會上「一唱一和惡毒攻擊中國」，並批評美國繼續將疫情「甩鍋」中國，「真的是很low的表現」。

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文內寫道，總統川普與第一夫人感染病毒，無疑進一步暴露美國「抗疫的薄弱」，胡錫進認為外界出於同情和禮貌，會盡量避開這個話題，但美國官員在國會聽證會上的表現，顯然是在進一步挑動爭論。

「川普夫婦確診」昨（2）日登上微博熱搜第一，許多中國網友也紛紛嘲諷川普，胡錫進則呼籲，中國網友在川普確診的議題上保持冷靜，「那樣的克制在訊息全球化的網路時代會被注意到，並產生積極影響」。

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