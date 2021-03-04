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    武漢肺炎》全球近1億1514萬例確診 超過256萬人病故

    印度武漢肺炎疫情依然嚴重，根據通報數據，該國已有15萬7435人因此喪生，圖為印度民眾接種疫苗的畫面。（美聯社）

    印度武漢肺炎疫情依然嚴重，根據通報數據，該國已有15萬7435人因此喪生，圖為印度民眾接種疫苗的畫面。（美聯社）

    2021/03/04 23:30

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間4日11時（台灣4日晚間7時），全球至少256萬789人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億1513萬940例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計數字來計算，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國統計單位其後提出的重新估算數據。且累計確診人數只是實際染疫人數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球3日通報新增1萬1689人病歿、43萬2374起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2608死）、巴西（1910死）和墨西哥（857死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計51萬9064人病故、2878萬950例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（25萬9271人喪生、1071萬8630例確診）、墨西哥（18萬8044人喪生、210萬4987例確診）、印度（15萬7435人喪生、1115萬6923例確診）及英國（12萬3783人喪生、419萬4785例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有197人染疫喪命；接下來依序為比利時（191人）、斯洛維尼亞（186人）、英國（182人）及蒙特內哥羅（164人）。

    從區域來看，歐洲累計86萬3705死、3804萬911例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計68萬7187死、2164萬7355例確診；美國和加拿大共計54萬1148死、2965萬5445例確診。

    亞洲共計25萬8095死、1623萬5983例確診；中東地區共計10萬5039死、559萬3336例確診；非洲共計10萬4664死、392萬5433例確診；大洋洲共計951死、3萬2481例確診。

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