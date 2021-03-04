德國要監控極右政黨AfD 獲國內多數支持

德國聯邦憲法保護局將監控極右翼政黨AfD。圖為AfD在德國聯邦議院（下議院）的黨團辦公室。（法新社）

2021/03/04 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕德國政府將開始監控極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD），這將是二次大戰後，德國第一次針對主要在野黨採取這種措施。

美國《紐約時報》報導，德國聯邦憲法保護局將監視AfD的通聯及社會活動，特別是AfD內部的激進派系，近年來，AfD除了引發數起攻佔政府機構及街頭暴動，也與新納粹份子有密切的往來，加上軍警等單位內部也出現零星擁護者，引發德國國內對極右勢力滲透民主核心的憂慮。

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德國聯邦憲法保護局的任務是保護憲法免受威脅，主席哈登旺（Thomas Haldenwang）去年表示：「我們非常重視這使命。」他指出，「極右翼極端主義和極右翼恐怖主義是目前德國民主的最大危險」。

近年來，歐美各國極右派勢力興起，德國在2015年開放邊境湧入大批難民後引起的不滿，使得極右翼的AfD在2017年選舉一舉斬獲13％選票，即使在疫情期間支持率掉至10%，但在舊東德地區仍有20％的支持率。

對於政府即將採取監控措施，AfD主要領導人魏德（Alice Weidel）在推特發表聲明，指出聯邦憲法保護局在處理這件事情上具有高度的政治性，認為這與即將要舉行的聯邦選舉與全國大選有關。

相對AfD強烈反對，其他德國政治光譜上的團體大多表示支持。綠黨議員范諾茨（Konstantin von Notz）表示，在德國歷史經驗的背景下，他完全可以理解憲法保護局的決定。

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