為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德國要監控極右政黨AfD 獲國內多數支持

    德國聯邦憲法保護局將監控極右翼政黨AfD。圖為AfD在德國聯邦議院（下議院）的黨團辦公室。（法新社）

    德國聯邦憲法保護局將監控極右翼政黨AfD。圖為AfD在德國聯邦議院（下議院）的黨團辦公室。（法新社）

    2021/03/04 23:49

    〔即時新聞／綜合報導〕德國政府將開始監控極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD），這將是二次大戰後，德國第一次針對主要在野黨採取這種措施。

    美國《紐約時報》報導，德國聯邦憲法保護局將監視AfD的通聯及社會活動，特別是AfD內部的激進派系，近年來，AfD除了引發數起攻佔政府機構及街頭暴動，也與新納粹份子有密切的往來，加上軍警等單位內部也出現零星擁護者，引發德國國內對極右勢力滲透民主核心的憂慮。

    德國聯邦憲法保護局的任務是保護憲法免受威脅，主席哈登旺（Thomas Haldenwang）去年表示：「我們非常重視這使命。」他指出，「極右翼極端主義和極右翼恐怖主義是目前德國民主的最大危險」。

    近年來，歐美各國極右派勢力興起，德國在2015年開放邊境湧入大批難民後引起的不滿，使得極右翼的AfD在2017年選舉一舉斬獲13％選票，即使在疫情期間支持率掉至10%，但在舊東德地區仍有20％的支持率。

    對於政府即將採取監控措施，AfD主要領導人魏德（Alice Weidel）在推特發表聲明，指出聯邦憲法保護局在處理這件事情上具有高度的政治性，認為這與即將要舉行的聯邦選舉與全國大選有關。

    相對AfD強烈反對，其他德國政治光譜上的團體大多表示支持。綠黨議員范諾茨（Konstantin von Notz）表示，在德國歷史經驗的背景下，他完全可以理解憲法保護局的決定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    德極右派恐怖份子12人被捕 疑謀劃暗殺政客、穆斯林
    2020/02/16 22:59

    德極右派恐怖份子12人被捕 疑謀劃暗殺政客、穆斯林
    德國城市頒布「納粹危機令」 目標打擊極右派勢力崛起
    2019/11/02 22:07

    德國城市頒布「納粹危機令」 目標打擊極右派勢力崛起

    富蘭克林華美AI新科技基金募集直衝百億規模
    鼓勵學生當「抓耙仔」？ 德極右派政黨推出「舉報老師網」
    2018/10/14 00:07

    鼓勵學生當「抓耙仔」？ 德極右派政黨推出「舉報老師網」
    德國極右翼「另類選擇」政黨崛起 衝擊去納粹反省文化
    2018/03/29 20:06

    德國極右翼「另類選擇」政黨崛起 衝擊去納粹反省文化

    富宇天匯超優視野 走路就到捷運站
    國際今日熱門
    英99歲菲利普親王住院15天 卡蜜拉：病情「稍微好轉」
    2021/03/04 06:31

    英99歲菲利普親王住院15天 卡蜜拉：病情「稍微好轉」

    中國大吹「脫貧了」好來收錢？農民看到一紙通告全傻眼
    2021/03/04 06:12

    中國大吹「脫貧了」好來收錢？農民看到一紙通告全傻眼

    布林肯：中國為本世紀最大地緣政治考驗
    2021/03/04 05:53

    布林肯：中國為本世紀最大地緣政治考驗 影片

    法國通過牌照申請 中國官媒仍可在全歐播放
    2021/03/04 07:22

    法國通過牌照申請 中國官媒仍可在全歐播放

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播