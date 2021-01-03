南韓女童疑被養父母凌虐致死 韓星響應「哲仁啊，對不起」運動

南韓媒體2日揭發16個月大的女童「哲仁」，疑似被養父母凌虐致死的案件。（圖擷取自SBS節目《想知道真相》）

2021/01/03 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體2日報導16個月大的女童「哲仁」（정인，另翻：鄭仁），疑似被養父母凌虐致死的案件，哲仁小小的屍體滿是傷痕，體重甚至只有8.5公斤，節目播出後震驚南韓民眾。民眾在心痛和譴責養父母暴行之際，也發起「哲仁啊，對不起」運動，已有多名韓星響應。

綜合媒體報導，SBS電視台節目《想知道真相》2日揭露哲仁在被領養271天後身亡，她在這期間內遭受慘忍虐待，以及其養父母令人髮指的行為。醫生表示，哲仁過世時，腹部滿是積血，內臟破裂、全身骨折。由於哲仁身上連「胰腺」都破裂，節目根據醫生給出的數據實測，會造成如此嚴重的內臟損傷，必須是成人從沙發跳下，重重踩下去的同等力道。

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該節目指出，哲仁在7個月大時被養父母「張姓夫妻」收養，張姓夫妻原先就有一名4歲女兒，去年還出現在電視節目《想知道真相》的「收養家庭特輯」，表現出一家4口相處融洽的景象，指出是因為大女兒（親生女兒）想要一個妹妹，因此決定領養哲仁，當時養父還表示：「領養不是見不得人的事，是應該收到祝福的事。」

但哲仁從被領養開始，就常有不明的瘀青甚至骨折，甚至3度有民眾報警指她受虐，包括托兒所老師、養父母朋友和小兒科醫院的醫生。托兒所的老師也公布監視器畫面，表示哲仁在所內已經痛到無法站立，只能癱坐在地上。友人也指出，養父母把哲仁關在車上、房內，只和親生女兒相處等，放任哲仁自生自滅。

這3次報警，最終都因為證據不足或警方採信養父「只是幫小孩按摩」、「是皮膚發炎造成的」等說詞，以「無嫌疑」結案。養父還曾對警方說，「不要因為我們是收養家庭，就產生偏見。」

不料哲仁被領養不到1年就喪命，養母稱是意外身亡，「當時哲仁和大女兒在沙發上玩，小女兒（哲仁）不小心跌落。」哲仁去年10月過世後，養父母只花3000韓元（約台幣78元）買了相框把她的照片放進去，安置在免費墓園後，就再也沒去看過她。

當地警察也受到強力的譴責，民眾指責「警察也是殺死哲仁的共犯」、「是警察殺死了孩子」。其中要求嚴懲養父母的呼聲也很高，南韓檢方已以虐待兒童致死嫌疑起訴哲仁的養母，於13日開庭審判。

目前包括女星李珉廷（李秉憲妻子）、主播裴智賢（MLB球星柳賢振妻子）等多名韓星，都加入「哲仁啊，對不起」的聲援運動，希望嚴加調查張姓夫妻，以及法律能保障無助的兒童。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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