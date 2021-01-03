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    警告勿小看習近平野心 英學者籲全球：支持台灣符合自由世界利益

    英國學者在新年伊始撰文提醒全球，捍衛台灣不被中國併吞，符合自由世界的利益。（美聯社檔案照）

    英國學者在新年伊始撰文提醒全球，捍衛台灣不被中國併吞，符合自由世界的利益。（美聯社檔案照）

    2021/01/03 16:35

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國智庫「亨利傑克遜學會」（Henry Jackson Society）亞洲研究中心研究員薩金特（Gray Sergeant）2日投書印度《週日衛報》（Sunday Guardian），呼籲全世界不應小看中國國家主席習近平曾宣稱的「台灣問題不能留給下一代」，應致力捍衛台灣在世界舞台代表的新舊利益，包括傳統戰略地位、科技實力和民主模範。

    薩金特以「支持台灣符合自由世界的利益」（Supporting Taiwan is in the interest of the free world）為題指出，中國共產黨堅信台灣屬於中國，從指派軍艦、戰機頻繁擾台、官媒播出進犯台灣的模擬畫面，到習近平2019年初宣稱「台灣問題不能一代一代傳下去」等，均清楚彰顯中方併吞台灣的企圖，「世界各國應有所留意」。

    他指出，兩岸問題不是各國可以毫無掛慮、作壁上觀的問題，尤其中國從未排除利用強大軍事力量達成擴張野心的選項，因此1945年第2次世界大戰後世界自由秩序的捍衛者應堅守原則，不能坐視任何國家強佔鄰國，防止北京如同2戰美國名將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）將軍所說，把台灣變成中國的「不沉的航空母艦」，進而向西太平洋投射軍力。

    除了既有的戰略利益，台灣身為世界級晶片製造大國，以及1990年代以來持續作為生氣勃勃的民主國家，對於台灣代表的新利益，世界各國當然有給予支持的道德責任。

    薩金特認為，儘管美國川普政府和國會持續力挺台灣，但其他自由國家領袖在回應中國對台海的挑戰時顯得怠慢。不過，世界上仍有重大改變，即英國、澳洲等大國紛紛重新審視對中國的立場，英國5年前甚至還稱與中國邁入「黃金時代」，如今卻禁用中國電信大廠華為產品，為害怕北京報復而不敢與台灣交流的民主國家開拓空間。

    雖然拜登政府看似不太可能翻轉川普奠定的美中競爭局面，但是否會維繫美國對台灣的友善舉動仍是未知數。薩金特直言，支持台灣符合拜登等民主領袖尋求的利益，他們在新的一年有機會展現決心，也必須這麼做，因為習近平勢必會展現其決心。

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