警告勿小看習近平野心 英學者籲全球：支持台灣符合自由世界利益

英國學者在新年伊始撰文提醒全球,捍衛台灣不被中國併吞,符合自由世界的利益。(美聯社檔案照)

2021/01/03 16:35

〔編譯孫宇青/綜合報導〕英國智庫「亨利傑克遜學會」(Henry Jackson Society)亞洲研究中心研究員薩金特(Gray Sergeant)2日投書印度《週日衛報》(Sunday Guardian),呼籲全世界不應小看中國國家主席習近平曾宣稱的「台灣問題不能留給下一代」,應致力捍衛台灣在世界舞台代表的新舊利益,包括傳統戰略地位、科技實力和民主模範。

薩金特以「支持台灣符合自由世界的利益」(Supporting Taiwan is in the interest of the free world)為題指出,中國共產黨堅信台灣屬於中國,從指派軍艦、戰機頻繁擾台、官媒播出進犯台灣的模擬畫面,到習近平2019年初宣稱「台灣問題不能一代一代傳下去」等,均清楚彰顯中方併吞台灣的企圖,「世界各國應有所留意」。

他指出,兩岸問題不是各國可以毫無掛慮、作壁上觀的問題,尤其中國從未排除利用強大軍事力量達成擴張野心的選項,因此1945年第2次世界大戰後世界自由秩序的捍衛者應堅守原則,不能坐視任何國家強佔鄰國,防止北京如同2戰美國名將麥克阿瑟(Douglas MacArthur)將軍所說,把台灣變成中國的「不沉的航空母艦」,進而向西太平洋投射軍力。

除了既有的戰略利益,台灣身為世界級晶片製造大國,以及1990年代以來持續作為生氣勃勃的民主國家,對於台灣代表的新利益,世界各國當然有給予支持的道德責任。

薩金特認為,儘管美國川普政府和國會持續力挺台灣,但其他自由國家領袖在回應中國對台海的挑戰時顯得怠慢。不過,世界上仍有重大改變,即英國、澳洲等大國紛紛重新審視對中國的立場,英國5年前甚至還稱與中國邁入「黃金時代」,如今卻禁用中國電信大廠華為產品,為害怕北京報復而不敢與台灣交流的民主國家開拓空間。

雖然拜登政府看似不太可能翻轉川普奠定的美中競爭局面,但是否會維繫美國對台灣的友善舉動仍是未知數。薩金特直言,支持台灣符合拜登等民主領袖尋求的利益,他們在新的一年有機會展現決心,也必須這麼做,因為習近平勢必會展現其決心。

