美新增27.7萬例染疫 再創單日確診新高

美國2日新增超過27.7萬例武漢肺炎確診，單日確診數再創新高。（法新社）

2021/01/03 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，美國是全球疫情最嚴峻的國家，進行大規模疫苗接種計畫的同時，2日新增超過27.7萬例確診，再次刷新單日確診紀錄。

綜合外媒報導，近幾個月以來美國病例激增，國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）在耶誕節後就曾警告，最嚴重的大流行還沒有到來，病毒已隨著假期人群流動快速傳播，美國正處於「關鍵時刻」。

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根據統計，美國累積超過2040萬例確診，死亡病例逼近35萬人。傳染力更強的英國變種病毒也現蹤科羅拉多州、加州、佛羅里達州3地。美國持續努力控制疫情，但大量的確診病例已導致全美各地醫院不堪負荷，疫苗接種計畫也因為人力資源短缺等後勤問題，難以落實。

據報導，美國已有超過420萬人接受首批疫苗施打，但這一數字遠低於川普政府預計在2020年底前施打2000萬劑的目標。美國共和黨籍參議員羅尼（Mitt Romney）則呼籲美國政府招募獸醫、軍醫等醫護人員，協助全美的疫苗施打，以減緩住院率和死亡率上升。

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