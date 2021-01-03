為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本昨新增3059例確診、31死 連5天每日新增破3000例

    日本昨日新增3059例武漢肺炎確診病例，有31例死亡。（路透）

    日本昨日新增3059例武漢肺炎確診病例，有31例死亡。（路透）

    2021/01/03 11:35

    〔即時新聞／綜合報導〕日本境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，日本2日單日新增3059例確診、31例死亡，目前日本已累計24萬2768例確診、3585人死亡。

    綜合日媒報導，在昨日新增的3059例之中，東京都依然是單日新增確診人數最多的行政區，高達814例，其次是神奈川縣的382例、大阪府的258例，而目前全日本仍有711例在重症監護病房中接受治療，相比1日減少了5例。據《NHK》統計資料顯示，自12月29日新增3605例以來，日本已經連續5天的單日新增病例突破3000例。

    而為了因應疫情惡化及醫療體制陷入緊張等狀況，日本首都圈1都3縣的知事昨日下午在內閣府與經濟再生擔當大臣西村康稔會談，要求迅速發表「緊急事態宣言」。西村指示4位知事，要求民眾在晚上8點後避免外出、把針對餐廳縮短營業時間的要求提早到晚上8點關門，酒類的提供截至晚上7點等，並透露將進一步擴充向響應要求的店舖所發放的合作金等，4位知事對此都表示同意。

    西村在會談後表示，將結合政府的「新冠感染症對策小組會」的意見，來判斷是否發佈「緊急事態宣言」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防武肺擴散 泰國禁止國內航班飲食及閱讀報章雜誌
    2021/01/03 10:30

    防武肺擴散 泰國禁止國內航班飲食及閱讀報章雜誌
    德國疫情加劇！ 全境武肺死亡逾半數發生在去年12月
    2021/01/03 10:11

    德國疫情加劇！ 全境武肺死亡逾半數發生在去年12月
    武漢肺炎》自爆「我檢測陽性」 王丹：中共病毒不會打倒我的
    2021/01/03 09:26

    武漢肺炎》自爆「我檢測陽性」 王丹：中共病毒不會打倒我的
    美國知名主持人賴瑞金飽受疾病所苦 近期又爆確診武肺
    2021/01/03 09:26

    美國知名主持人賴瑞金飽受疾病所苦 近期又爆確診武肺
    止不住！英國週六單日新增5.7萬例 已連續5天新增超過5萬確診
    2021/01/03 08:42

    止不住！英國週六單日新增5.7萬例 已連續5天新增超過5萬確診

    2020年度輕鬆理財APP：投資人首推…
    國際今日熱門
    挺川陣營盼彭斯擴權推翻選舉結果 訴訟遭法官駁回
    2021/01/02 14:23

    挺川陣營盼彭斯擴權推翻選舉結果 訴訟遭法官駁回

    日媒爆料：中共高層傳走私中製疫苗赴日 供日富豪秘密接種
    2021/01/02 14:58

    日媒爆料：中共高層傳走私中製疫苗赴日 供日富豪秘密接種

    英國允許「混合接種」不同藥廠疫苗 挨轟放棄科學
    2021/01/02 14:48

    英國允許「混合接種」不同藥廠疫苗 挨轟放棄科學

    可愛小鸚鵡太會生 英國擬下達全面獵殺令
    2021/01/02 16:33

    可愛小鸚鵡太會生 英國擬下達全面獵殺令

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播