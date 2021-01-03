日本昨新增3059例確診、31死 連5天每日新增破3000例

日本昨日新增3059例武漢肺炎確診病例，有31例死亡。（路透）

2021/01/03 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，日本2日單日新增3059例確診、31例死亡，目前日本已累計24萬2768例確診、3585人死亡。

綜合日媒報導，在昨日新增的3059例之中，東京都依然是單日新增確診人數最多的行政區，高達814例，其次是神奈川縣的382例、大阪府的258例，而目前全日本仍有711例在重症監護病房中接受治療，相比1日減少了5例。據《NHK》統計資料顯示，自12月29日新增3605例以來，日本已經連續5天的單日新增病例突破3000例。

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而為了因應疫情惡化及醫療體制陷入緊張等狀況，日本首都圈1都3縣的知事昨日下午在內閣府與經濟再生擔當大臣西村康稔會談，要求迅速發表「緊急事態宣言」。西村指示4位知事，要求民眾在晚上8點後避免外出、把針對餐廳縮短營業時間的要求提早到晚上8點關門，酒類的提供截至晚上7點等，並透露將進一步擴充向響應要求的店舖所發放的合作金等，4位知事對此都表示同意。

西村在會談後表示，將結合政府的「新冠感染症對策小組會」的意見，來判斷是否發佈「緊急事態宣言」。

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