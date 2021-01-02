願榮光歸香港！流亡港人元旦四海齊唱反送中主題曲

眾多流亡海外的香港民運人士於元旦合唱反送中主題曲《願榮光歸香港》。（圖擷取自推特＿@lukedepulford）

2021/01/02 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕英國保守黨人權委員會委員、人權組織「香港監察」研究員裴倫德（Luke de Pulford）元旦當天分享一段由眾多香港民運人士合唱反送中主題曲《願榮光歸香港》的影片。

裴倫德1日推文分享一段祝賀新年的影片，影片中，香港眾志創黨主席羅冠聰、前香港立法會議員許智峯、前本土民主前線發言人黃台仰、「我要攬炒」團隊領導人劉祖廸、前鍵盤戰線發言人鄺頌晴、香港效益主義黨主席劉康、前英國駐港領事館職員鄭文傑、香港效益主義黨主席劉康等眾多流亡海外的香港民運人士一起現身，隔空齊聲合唱反送中主題曲。

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影片最後，「齊上齊落，同心抗爭」、「Unity in Defiance（團結對抗）」字幕出現於黑色背景中。

裴倫德指出，影片中第一段畫面中出現的6人，由左至右、由上至下依序為，黃台仰、羅冠聰、許智峯、鄭文傑、劉祖廸及劉康，荒謬的是，這些人都正被港府通緝中。

由左至右、由上至下依序為，黃台仰、羅冠聰、許智峯、鄭文傑、劉祖廸及劉康，現都正被港府通緝中。（圖擷取自推特＿@lukedepulford）

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