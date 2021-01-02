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    駐荷代表守諾衝入北海 展現台灣人啥米攏不驚

    2021/01/02 00:48

    〔中央社〕駐荷蘭代表陳欣新今天不畏低溫實現「元旦衝入北海」諾言，除感謝駐處臉書粉絲破萬，更展現「台灣人啥米攏不驚」行動，2020年全球看到台灣的價值與韌性，2021年大家會更覺得「台灣，有你真好」。

    荷蘭元旦歷年會舉行傳統「衝入北海」活動，參與人數成千上萬非常壯觀，今年雖因疫情取消，但陳欣新為履行諾言率家人及同仁依舊冒著3度低溫拿著國旗勇敢衝入海中。

    駐荷處在臉書上公布這段「衝入北海」影片，陳欣新先做好暖身活動高喊「2021台灣有你真好」後就衝向北海，一度遇到大浪阻礙前行，她隨即站起來再度往更深的海水中，勇氣十足。

    荷處表示，陳欣新今天上午在雨後彩虹啦啦隊助陣下，衝入冰冷的北海中，完成對各位好朋友的承諾，面對如此低溫，上來後大家還說「不冷、不冷」。

    陳欣新接受中央社訪問時表示，先前有練習過數次已經準備好，但今天浪大在海中行動難度還是比較高，不過因為先前下過一場雨，看到連彩虹都來加油了，相當令人驚喜，只是為遵守荷蘭防疫規定，所以今天活動不能太多人參加，但希望明年能邀更多朋友一起參與。

    她說，這項活動最主要是為了答謝駐處臉書粉絲破一萬人，但除了感謝粉絲支持外，是要告訴大家「啥米攏不驚」，經過2020的風風雨雨已證明台灣可以幫忙（Taiwan Can Help），台灣的價值與韌性被全世界看到，相信在2021年，大家都會覺得「台灣，有你真好」。

    陳欣新2020年10月10日在駐處國慶致詞影片宣揚台灣成功抗疫經驗外，並為駐處臉書專頁做另類宣傳，表示若臉書達到一萬個讚，就要和同仁在元旦參加荷蘭知名色文寧金（Scheveningen）海灘新年冬泳活動New Year's Dive，「會跟同事在冰天雪地裡跳到海裡面去，所以請大家千萬不要按讚」。

    結果影片發布2天內，駐處臉書就達成一萬粉絲目標，雖然後來荷蘭疫情趨嚴，主辦單位取消活動，但她說到做到實現諾言。（編輯：徐睿承）

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