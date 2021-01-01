《華爾街日報》元旦聲援黎智英 痛斥中國如蘇共惡劣！

黎智英昨天再被香港法院裁定收押，引發各界撻伐。（彭博）

2021/01/01 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕壹傳媒集團創辦人黎智英昨日（12月31日）再被香港法院裁定收押，各界撻伐聲浪不斷，美國《華爾街日報》今天（1月1日）特地撰文聲援包括黎智英在內的香港政治犯，痛斥中國政府宛如當年的蘇共打壓異己，呼籲美國總統當選人拜登（Joe Biden）公開發聲譴責中共暴政！

黎智英被控詐欺和違反港版國安法，原定押至今年4月再審，去年12月23日香港高等法院終於准予交保，但律政司不服，向終審法院申請上訴許可，並請求在上訴案審理前繼續羈押黎智英；最後終審法院在昨天批准律政司提出上訴，取消黎智英保釋，並於2月1日開庭審理，這段期間續押黎智英。

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對此《華爾街日報》今天刊登社論聲援黎智英，以及其他遭中共及港府打壓的抗爭者。文章中形容黎智英是「最突出的政治犯」，指他因前年參加反送中運動、多次批評政府而被當局盯上，面臨多項無理指控，更表示黎智英最嚴重恐面臨終身監禁，甚至押送中國審判。《華爾街日報》直言香港打壓民主人權的惡行仍在繼續，這次對黎智英下手，便是想藉此殺雞儆猴。

另外，文章還提到12港人案，指出黎智英的保釋裁定被推翻的前一天，12港青才分別被判7個月至3年的刑期。《華爾街日報》認為，中國政府打算嚴懲所有企圖逃港人士，痛斥此舉猶如蘇共和北韓政府！最後文章呼籲即將上台的拜登政府，公開且強力譴責北京打壓香港民主的劣行。

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