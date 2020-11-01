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    成功預測川普2016當選！名導演警告拜登支持者：別過分自信

    美國知名紀錄片導演麥可（Michael Moore），為少數在2016年成功預測川普當選總統的名人。（美聯社）

    美國知名紀錄片導演麥可（Michael Moore），為少數在2016年成功預測川普當選總統的名人。（美聯社）

    2020/11/01 00:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國知名紀錄片導演麥可（Michael Moore），為少數在2016年成功預測川普當選總統的名人。對於本次美國總統大選，麥可表示他不知道會發生什麼事，但他警告拜登的支持者，不要因拜登民調領先而感到自信，因為川普的民調總是被低估，就像2016年一樣。

    麥可為美國著名紀錄片導演、作家及時事評論員，以製作探討並諷刺美國社會問題的紀錄片聞名，他所執導的《華氏11/9》不但獲得坎城金棕櫚獎，更是影史上投資報酬率最高的記錄片，另外，史上最賣座的9部紀實電影中就有4部出於麥可之手。

    根據《每日郵報》報導，2016年在外界普遍不看好川普時，麥可就預測川普將贏得大選；今年8月時，麥可在社群網站發文，表示川普的支持者十分狂熱，並警告拜登支持者，川普可能再次贏取大選。當時川普還在推特轉貼相關新聞表示贊同。

    日前麥可則在電視節目受訪，主持人一開始就介紹，雖然麥可站在主流意識對立面，但他不是愚蠢的，可以客觀的洞悉政治上正在發生的事情。節目中，麥可表示，民主黨和拜登的支持者不該全然相信現在這些民意調查，當一個川普的支持者接到民調對話時，他們往往懷疑是「黑暗勢力」在探詢他們的投票對象，現在民調對川普的支持者來說都是假新聞。

    至於拜登民調領先川普，麥可說，與其全然相信民調，不如直接將拜登民調結果的領先優勢減半，儘管這樣很「不科學」，但可能還會更準確。「不管他們現在說拜登的領先是多少，現在在腦中直接把它減半，把它減半！然後現在你就會在4個百分點的誤差值內」。麥可也說，7月份的民調顯示，拜登在密西根州取得了16個百分點的領先，但現在僅剩下一半。

    至於為何人們不應該依據民調認為拜登已經勝選了？麥克說，2016年民調也是這樣，但結果是川普獲得了勝利，「他已經做到了，欺騙了所有人」。麥克也說，「而此事可能將再度發生」。

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