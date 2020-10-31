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    佛州竟有死人登記選民身分？ 一查原來是冒名申請

    有不肖人士冒用已故民眾名義註冊選民身分，所幸被及時發現。圖為佛州選民等待投票情況。（歐新社）

    有不肖人士冒用已故民眾名義註冊選民身分，所幸被及時發現。圖為佛州選民等待投票情況。（歐新社）

    2020/10/31 10:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國2020總統大選正式投票將在下週二登場，提前投票目前進入最後階段，但搖擺州佛州竟然出現「死人登記選民身分」的情況？事發於佛州布勞沃德縣（Broward County），有心人士試圖利用數十位已過世民眾身分註冊為民主黨選民，所幸發現得即時，不肖人士一票未投，計畫未得逞。該縣選舉監督發言人萬科（Steven Vancore）證實此事真實性，目前已將該案送交司法單位審理、追究相關人士責任。

    根據《福斯新聞》報導，萬科指出，相關單位及時發現並對不當註冊予以標記，所幸成功在不肖人士投票前阻止此種詐欺行為，並已將這些涉及選民詐欺的註冊送交布勞沃德縣檢察單位調查究責。

    相關單位目前正在對可疑註冊進行調查；《福斯新聞》指出，可疑註冊申請最少有51項，總共以19封申請郵件寄出，但因為信封上並未寫明回郵地址，目前無法確定申請表寄件者身分。截至本月22日，51項可疑註冊中，檢察單位已核實其中30名註冊者實為已故民眾，剩下的21項註冊因為僅有姓名和生日日期，檢察單位尚未能掌握註冊者確切身分。

    此事最早由佛州當地媒體揭露，據報，51項可疑註冊中，已有5個名字出現在選民名單上，意即已獲得投票權，但調查人員指出，這5人並未提出缺席投票申請，而該州缺席投票的郵寄選票資格申請截止日期是本月24日。

    對此，《福斯新聞》進一步連繫州檢察官辦公室，但該單位發言人麥克馬洪（Paula McMahon）指出，無法對正在積極進行的刑事調查發表評論。

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