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    還在未定之天！福斯10月底民調：拜登領先幅度縮小

    《福斯新聞》10月底的美國總統大選民調顯示，拜登領先的幅度已經縮小。（法新社）

    《福斯新聞》10月底的美國總統大選民調顯示，拜登領先的幅度已經縮小。（法新社）

    2020/10/31 11:01

    〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選，追求連任的川普和民主黨總統候選人拜登打得如火如荼，而《福斯新聞》10月底的民調顯示，拜登領先的幅度已經縮小，從10月初的10％差距縮小至現在的8％。

    《福斯新聞》報導，拜登在10月底民調得到52％的支持度，川普則為44％，2％的受訪者支持第3方候選人，2％的民眾尚未決定要投給誰。回顧10月剛開始的時候，拜登和川普的民調差距為53％比43％。

    民主黨民調專家安德森（Chris Anderson）和共和黨員達倫·肖（Daron Shaw）一起參與了福斯民調。安德森坦言，雖然拜登在全美的民意調查處於領先地位，但這並不意味著川普不可能再次入主白宮。

    調查顯示，川普在白人男性方面領先17％、鄉村選民18％、白人福音派基督徒50％，但和2016年相比幅度較少，當年他在白人男性領先30％、鄉村選民25％、白人福音派61％。

    拜登則於女性方面獲得17％領先，郊區女性的支持度更比川普更多出29％，西班牙裔18％、非裔66％、30歲以下選民32％。另外，川普2016年在老人方面獲得9％的領先，今年卻被拜登取得多出10％的優勢。

    在受訪者當中，親自投票的選民有53％支持川普，透過郵寄投票的人則有65％支持拜登。另外，3分之1的受訪選民已經提前投票，拜登在這些提前投票者當中獲得29％的領先。至於選擇在11月3日投票的民眾，川普則領先16％。

    此份《福斯新聞》民意調查於10月27日至29日展開，並由研究機構Beacon Research和Shaw＆Company共同指導，全美隨機抽選1318名登記選民進行採訪，抽樣誤差幅度為正負2.5％。

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