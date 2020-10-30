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    美大選倒數！ 逾8204萬人已登記投票

    美國總統大選最新統計指出，已超過8200萬人登記投票。（左圖法新社檔案照，右圖路透檔案照）

    美國總統大選最新統計指出，已超過8200萬人登記投票。（左圖法新社檔案照，右圖路透檔案照）

    2020/10/30 20:10

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國總統大選選情白熱化，美國公民可持續投票至11月3日為止，最新統計指出，截至美東時間30日凌晨1點47分（台灣時間30日下午1點47分），登記投票的選民已超過8204萬票，有3州在選舉日之前的投票率已超過2016年同期。

    根據美國《福斯新聞》報導，截至週四（29日），美國登記投票的選民超過7600萬票，當中有3個州的登記投票率已超過2016年同期的比率（80%），分別是德州（91.2％）、蒙大拿州（80.7％）和華盛頓州（82.1％）；而登記投票的選民人數截至美東時間30日凌晨1點47分已經成長至8204萬2050票，2016年美國總投票數為1億2882萬4246票。

    計算票數變動的「美國選舉計畫」創辦人、加州大學政治學教授麥當勞 （Michael McDonald）指出，「不僅人們登記申請的郵件選票數量達到破紀錄的水準，而且他們會盡快將選票寄回，給選務人員更多的時間。」目前登記投給拜登的選民人數比川普多，但麥當勞說明，不意味著投票最終結果，許多州都是民主黨支持者會率先投票，共和黨支持者在選舉日當天才投票。

    據了解，美國大選投票制度與台灣不同，各州選民投票前須先上網或至指定地點登記，並表明自己所支持的黨籍，另可在投票日（11/3）前親自前往提前投票，部分州政府開放民眾申請以郵寄方式完成投票，現在雖然尚未正式開票與計票，不過，選民在登記時的表態也成為美國大選觀察重點指標。

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