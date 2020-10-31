倫敦又傳亞裔歧視 「Uncle Roger」街頭無故遭毆

馬來西亞網紅「Uncle Roger」昨天在倫敦街頭無故遭毆打，他懷疑是因武漢肺炎引起的種族歧視。（圖擷取自Uncle Roger IG）

2020/10/31 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名來自馬來西亞的網紅「Uncle Roger」（本名黃瑾瑜）昨天（30日）在倫敦街頭無故遭毆打，導致嘴邊瘀青，嘴唇也有明顯傷口，而他本人在IG上提及此事時表示懷疑可能是因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情引起的重族歧視事件。

綜合外媒報導，本月30日中午，Uncle Roger用完午餐正要走路回家，沒想到突然出現1名男子冷不防給他正面一拳，致使他的嘴唇瘀青流血。Uncle Roger認為應該是疫情引起西方人對亞裔的種族歧視，直言該名攻擊的男子「只是想打一個亞洲人的臉，非常可惡」。

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馬來西亞《中國報》指出，Uncle Roger表示表示已向警方報案，不清楚該名襲擊男子是誰，當下他也有向對方質問為何打他，但對方竟說「你知道你做了什麼」。Uncle Roger坦承自己事後心情非常糟糕，更說以後自己都不確定能不能「安全回家」。

在去年因為英國媒體BBC的美食頻道發布了一集「蛋炒飯」的教學影片，Uncle Roger看過以後的崩潰反應讓他在網路上暴紅，他對於這次攻擊事件還是相當幽默的表示，「從正面角度來看，至少英國警察已經知道Uncle Roger是誰了」，還搞笑分享說警察去他家錄口供「進屋沒有脫鞋」，讓他大崩潰。

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