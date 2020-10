杭特慘了！美司法部人士爆：FBI去年就對他展開刑事調查

2020/10/30 14:57

〔即時新聞/綜合報導〕民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)及其次子杭特(Hunter Biden)的「電郵門」話題不斷延燒,先前美國高級政府官員曾爆料,聯邦調查局(FBI)已經收到杭特的筆電並確認真實性,如今有美國司法部消息人士向美媒透露,FBI從2019年就已經開始對杭特及其同夥展開刑事調查,而杭特前合夥人鮑布林斯基(Tony Bobulinski)也被列為重要證人之一。

綜合外媒報導,美國辛克萊廣播集團(Sinclair Broadcast Group)的記者羅森(James Rosen)指出,司法部內部的消息人士向他表示,FBI去年就開始針對杭特及其同夥洗錢的部分,展開刑事調查,目前還在進行中。

近期不停爆料杭特醜聞的杭特前合夥人鮑布林斯基也向羅森表示,他23日被6名FBI探員約談,足足進行了5個小時的談話。

「這是一次深入的合作」鮑布林斯基透露,這些探員研究了他3部手機裡關於拜登家族的證據,並向他詢問他和拜登家族、華信能源以及其他國外部門的金錢往來;鮑布林斯基強調,當時房間內的人都理解了涉案人士的敏感程度和整起案件對於國家許多的潛在影響。

EXCLUSIVE: Tony Bobulinski tells @WeAreSinclair he was questioned by six @FBI agents, with counsel present, for five hours on October 23, listing him as a "material witness" in an ongoing investigation focused on Hunter Biden and his associates. His cell phones were examined. pic.twitter.com/5lPzRTREJN