美國總統大選下週登場 提前投票人數已破8000萬

明天就是萬聖節，美國一處教堂前的造景骷顱手持投票標語，提醒選民記得參加投票。（路透）

2020/10/30 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，美國2020總統大選因此有部分州降低提前投票門檻，使今年提前投票人數相當可觀；根據佛州大學中立性質的「美國選舉計畫」（United States Elections Project）統計，已有超過8000萬人完成提前投票，持續衝高今年的統計數據。

根據《路透》報導，美國2020總統大選將在下週二正式登場，截至目前，已有大量選民透過郵寄選票或親自到場的方式完成提前投票，希望降低武漢肺炎對投票活動大規模聚集的影響。

請繼續往下閱讀...

專家預測，美國本屆投票數將輕易超過2016年的1億3800萬票，而2016年大選提前投票總票數只有約4700萬張選票，這項紀錄早已被2020年提前投票數超越。

觀察公開政黨註冊數據的20州情況，目前已有1820萬民主黨員完成投票，而共和黨員則有1150萬，無政黨籍則為880萬；該數據不公開相關人士所投票的對象，但本屆選戰中，民主黨在郵寄選票方式中佔得優勢，共和黨部分可能受到美國總統川普對郵寄選票可信度質疑的影響，在今年反而選擇迴避了這種投票方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法