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    繼五角之後 美國饒舌巨星「小韋恩」表態力挺川普

    美國非裔饒舌歌手「小韋恩」（Lil Wayne）與川普見面討論「白金計畫」。（圖擷取自推特）

    美國非裔饒舌歌手「小韋恩」（Lil Wayne）與川普見面討論「白金計畫」。（圖擷取自推特）

    2020/10/30 11:49

    〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔饒舌歌手「五角」（50 cent）日前因對美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的增稅計畫感到不滿，高喊要把票投給總統川普後，又有饒舌大咖表態支持川普。美國非裔饒舌歌手「小韋恩」（Lil Wayne）透露與川普見面，並分享兩人合照，隨即在推特上引起轟動。

    小韋恩今天在推特上表示，剛剛與川普總統進行一次很棒的會面，川普除了在犯罪防治方面完成工作，還推出「白金計畫」給予黑人社區真正的所有權，「他今天聽了我們要說的話，並保證他能夠完成」。川普也在推特上分享了這則推文。

    「白金計畫」為川普9月推出的政策，包括將為非裔社區增加約5000億美元撥款，並為非裔社區提供300萬個就業機會。

    《福斯新聞》報導，小韋恩是在邁阿密與川普見面討論「白金計畫」，他這則推文隨即在推特上轟動，引發保守派的支持和自由主義者的譴責。

    小韋恩在推特上擁有3483萬多名粉絲，他是美國知名饒舌歌手，曾獲得葛萊美最佳饒舌專輯獎，並在2012年首次超越「貓王」登上Billboard Hot 100榜單次數最多的男藝人，他共有109首單曲登上Billboard Hot 100榜單。

    相關連結：

    小韋恩在推特上擁有3483萬多名粉絲。（美聯社資料照）

    小韋恩在推特上擁有3483萬多名粉絲。（美聯社資料照）

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