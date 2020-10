繼五角之後 美國饒舌巨星「小韋恩」表態力挺川普

2020/10/30 11:49

〔即時新聞/綜合報導〕美國非裔饒舌歌手「五角」(50 cent)日前因對美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)的增稅計畫感到不滿,高喊要把票投給總統川普後,又有饒舌大咖表態支持川普。美國非裔饒舌歌手「小韋恩」(Lil Wayne)透露與川普見面,並分享兩人合照,隨即在推特上引起轟動。

小韋恩今天在推特上表示,剛剛與川普總統進行一次很棒的會面,川普除了在犯罪防治方面完成工作,還推出「白金計畫」給予黑人社區真正的所有權,「他今天聽了我們要說的話,並保證他能夠完成」。川普也在推特上分享了這則推文。

「白金計畫」為川普9月推出的政策,包括將為非裔社區增加約5000億美元撥款,並為非裔社區提供300萬個就業機會。

《福斯新聞》報導,小韋恩是在邁阿密與川普見面討論「白金計畫」,他這則推文隨即在推特上轟動,引發保守派的支持和自由主義者的譴責。

小韋恩在推特上擁有3483萬多名粉絲,他是美國知名饒舌歌手,曾獲得葛萊美最佳饒舌專輯獎,並在2012年首次超越「貓王」登上Billboard Hot 100榜單次數最多的男藝人,他共有109首單曲登上Billboard Hot 100榜單。

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. ???????? pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf