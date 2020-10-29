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    謠言終結站》普廷預言中國將成最窮國家？查核中心：錯誤訊息

    網路流傳普廷（見圖）預言20年後中國將成為最貧窮的國家，被查核中心判定為「錯誤」訊息。（路透）

    網路流傳普廷（見圖）預言20年後中國將成為最貧窮的國家，被查核中心判定為「錯誤」訊息。（路透）

    2020/10/29 19:46

    〔即時新聞／綜合報導〕近日有網傳文章宣稱俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）預言，20年後中國將是最貧窮的國家。台灣事實查核中心（TFC）經查，各大媒體都沒有相關的報導，且網傳文章過去也曾冠名前美國國務卿希拉蕊（Hillary Diane Rodham Clinton）及前美國總統歐巴馬（Barack Obama），但二人也皆無此發言，判定網傳文章為「錯誤」訊息。

    社群平台近期有網傳文章表示，普廷在《真理報》預言20年後中國將成為全球最貧窮的國家，內容說道，中國高官及富豪大多都申請移民，對國家失去信心，也不了解他們的社會責任。且中國是沒有信仰的國家，唯一崇拜的只有權力和金錢，自私自利又腐敗墮落，對環境更是肆無忌憚的破壞，在人類歷史上空前絕後。

    而台灣事實查核中心今（29）發布了查核報告 ，委託專通俄文的專家協助翻譯《真理報》，並搜尋關鍵字確認是否有相關言論，發現完全沒有普廷發表過相關言論的結果。查核中心也將內容拆解後在俄羅斯搜尋引擎檢索比對，依舊沒有找到有任何與內容類似的新聞。

    查核中心以關鍵字在我國搜尋引擎上檢索，發現網傳文章也曾在2012年及2016年，分別冠名過希拉蕊及歐巴馬，內容除了演說地點不同，其餘皆相同。而查核中心更進一步搜尋希拉蕊及歐巴馬是否有相關言論，經查核後，發現網傳文章也非二人發言。

    綜合以上，查核中心表示，網傳文章為舊謠言重傳，冠名版本從希拉蕊、歐巴馬到普廷，但這些政治人物都沒有相關發言，判定網傳文章為「錯誤」訊息。

    臉書上流傳一篇文章說道，普廷預言20年後中國將成為最貧窮的國家，被查核中心判定為「錯誤」訊息。（圖取自「台灣事實查核中心」）

    臉書上流傳一篇文章說道，普廷預言20年後中國將成為最貧窮的國家，被查核中心判定為「錯誤」訊息。（圖取自「台灣事實查核中心」）

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