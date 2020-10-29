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    色厲內荏？ 中共國防部今竟向美喊話求和「希望減少敵意」

    今天（29日）中國國防部發言人向美國求和稱「希望美國減少敵意，不搞挑釁，加強溝通，管控風險，為兩軍關係穩定發展發揮建設性作用」。（路透）

    今天（29日）中國國防部發言人向美國求和稱「希望美國減少敵意，不搞挑釁，加強溝通，管控風險，為兩軍關係穩定發展發揮建設性作用」。（路透）

    2020/10/29 18:51

    〔即時新聞／綜合報導〕中國持續西太平洋擴張的野心，引起美國調整軍力反制，不過相較國內的小粉紅一直叫囂要中國跟美國開戰，中共解放軍卻縮了，今天（29日）中國國防部發言人竟向美國「求和」，稱「希望美國減少敵意，不搞挑釁，加強溝通，管控風險，為兩軍關係穩定發展發揮建設性作用。」

    中國國防部發言人吳謙在今天（29日）表示，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，保持中美兩軍關係穩定符合雙方的利益，需要共同的努力。

    吳謙更細數雙方的溝通次數，指20日中共中央軍委國際軍事合作辦公室領導與美國防部高層官員通電話，就兩軍關係及雙方共同關心的問題深入交換了意見，雙方同意兩軍加強溝通，管控分歧，開展在共同利益領域的合作。

    也指28日至29日，中美兩軍舉行危機溝通工作組視頻會議，雙方還商定在11月中旬以視頻會議方式開展2020年度中美兩軍人道主義救援減災研討交流活動，年底前兩軍還將舉行海上軍事安全磋商視頻會議等。

    吳謙強調，中方願繼續秉持「不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則」，努力推動中美關係在協調、合作、穩定的軌道上向前發展，希望美方與中方相向而行，「減少敵意，不搞挑釁，加強溝通，管控風險」，為兩軍關係穩定發展發揮建設性作用。

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