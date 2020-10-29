傻眼！ 佛州州長去投票 突被告知地址被線上竄改

佛州州長迪尚特。（法新社）

2020/10/29 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選如火如荼展開，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）週一下午前往位於塔拉哈西的投票所時，無預警被告知地址被改掉，一度無法順利投票，所幸最後問題已解決，據報1名20歲男子瓜瓦拉（Anthony Guevara）坦承犯案。

綜合外媒報導，迪尚特的地址被改至距離頗遠的小型公寓大樓，經聯繫當地執法部門後，查出是從線上更改，經定位後派員前往該州那不勒斯市的一處房屋調查，瓜瓦拉也坦承他更改迪尚特的住址。

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報導指出，調查人員從瓜瓦拉的筆電發現，他曾上網搜尋「佛羅里達我的投票」與「佛州州長」，並進入維基上有關迪尚特的頁面等，取得對方的生日等，藉此造訪相關網站，甚至進行住址更改，但並未透露完整細節過程。

報導提到，官方表示，為了提供選民方便，有設計一個簡單的系統，有錯誤或需要更新資訊，都能很快地在任何投票處解決，也不影響選民投票，雖然可能會衍生不少違法行為，但被查到也會受到懲罰。

報導提及，不只迪尚特，瓜瓦拉還造訪過參議員史考特（Rick Scott）、籃球名人詹皇（LeBron James）與喬登（Michael Jordan）的選民登記訊息，但並未動手腳。據報，瓜瓦拉被控未經授權、非法更改投票紀錄，最高恐面臨5年徒刑。

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