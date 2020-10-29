美國大選》杭特前合夥人再爆料：拜登家族沒在怕醜聞

美國民主黨總統候選人拜登次子杭特‧拜登的前生意合夥人鮑布林斯基受訪表示，拜登家人看似毫不擔心拜登恐因涉入杭特海外生意而危及日後的總統之路，甚至笑稱可以靠「合理推諉」來脫身。（路透）

2020/10/29 00:50

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登次子杭特‧拜登的前生意合夥人鮑布林斯基（Tony Bobulinski）廿七日受訪表示，拜登家人看似毫不擔心拜登恐因涉入杭特海外生意而危及日後的總統之路，甚至笑稱可以靠「合理推諉」（plausible deniability）來脫身。

退役美國海軍上尉鮑布林斯基在接受福斯新聞網「塔克‧卡森今夜秀」節目訪問時指出，他在二○一七年，對拜登恐因其家人與中國華信能源董事長葉簡明合夥成立控股公司「華鷹控股」（SinoHawk Holdings）一事危及日後參選美國總統，表示關切。鮑布林斯基宣稱曾任華鷹控股執行長，該公司是杭特、拜登胞弟吉姆‧拜登，以及葉簡明的合夥事業。

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鮑布林斯基說，他記得他當時在一家酒店小屋問說：「你們要怎麼脫身啊？你們都不擔心嗎？」吉姆‧拜登聽了咯咯笑說：「合理推諉。」根據維基百科，合理推諉或「似是而非的否認」，指的是對於他人犯下的惡行，資深官員可因缺乏個人參與其中的證據，而否認對該行為知情或應負起責任，即便該官員確實涉案或刻意漠視該行為。

鮑布林斯基還說，拜登家族為了拉他入夥與接下華鷹控股執行長一職，而請他喝酒吃飯，並經由吉姆和杭特的介紹與拜登見面…「我沒要求跟拜登見面…是他們要求我跟拜登見上一面。他們賭上了整個家族的薪傳。他們很清楚他們在幹嘛。」

根據鮑布林斯基的說法，此一會面的時間點是二○一七年五月二日晚間十點卅八分；而根據紐約郵報稍早披露的杭特電子郵件，杭特在十一天後的五月十三日，收到一家國際管理顧問公司寄發的電郵，內容提及與華信能源合作（即華鷹控股）的「報酬方案」，其中「Ｈ」拿廿％股份、「大人物」拿十％；鮑布林斯基曾踢爆，Ｈ指的是杭特，大人物就是拜登。

拜登陣營多次否認拜登涉及杭特海外生意，拜登本人在廿二日最後一場總統候選人電視辯論中也強調，畢生沒從海外拿過錢。鮑布林斯基先前曾聲明，他是被杭特與吉拉（James Gillar）找來出任華鷹控股執行長，福斯新聞也注意到，吉拉稍早向華爾街日報表示，他「完全不知道前副總統拜登有過任何參與」。

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