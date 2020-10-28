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    首頁　>　國際

    國際宗教自由日 蓬佩奧控中國試圖剷除所有宗教

    2020/10/28 05:36

    〔中央社〕今天為國際宗教自由日，美國國務卿蓬佩奧點名中國、伊朗與北韓為全球迫害宗教自由最嚴重國家。蓬佩奧表示，這些國家加大噤聲人民力道，其中北京甚至試圖剷除所有宗教信仰。

    每年10月27日為國際宗教自由日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發聲明指出，22年前的今天美國施行「國際宗教自由法」（International Religious Freedom Act），重申其對促進、捍衛世上所有人宗教自由權利的承諾。

    蓬佩奧表示，美國政府體認每個人都應要能依據自身良知自由組織生活，不論他們宗教信仰為何，這個理念源自美國開國元勳願景。他強調，宗教自由及其他人類尊嚴相關議題是美國外交政策核心，現在是如此，未來也不會改變。

    蓬佩奧接著點名中國、伊朗及北韓，直指他們為全球侵害宗教自由最嚴重的3個國家。

    他說：「這些國家加強噤聲人民的措施。更糟的是，中共試圖剷除所有不符中共（政治）教條的宗教信仰。」

    蓬佩奧6月10日發布美國國務院年度宗教自由報告時，也特別點名中國嚴重侵犯宗教自由。他當時指出，北京加大打壓宗教力道，不只大規模監禁維族，也持續打壓藏傳佛教、天主教及法輪功成員。

    反觀世界其他地方，蓬佩奧表示，自美國今年2月成立「國際宗教自由聯盟」（International Religious Freedom or Belief Alliance）以來，已有31個國家加入這個致力處理全球相關挑戰的網絡。

    此外，蓬佩奧指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後，許多國家釋放因為信仰遭不當囚禁的人士，讓他們得以與家人團聚。他呼籲，其他國家應該效法。（編輯：陳政一）

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