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    性感露辣背！正妹公車上拍照 大媽斥責：胸部快頂到我了

    中國一名女孩穿著清涼的露背裝，在公車上拍攝照片，引發旁邊一名中年婦女斥責。（擷取自微博）

    中國一名女孩穿著清涼的露背裝，在公車上拍攝照片，引發旁邊一名中年婦女斥責。（擷取自微博）

    2020/10/27 21:48

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女孩穿著清涼的露背裝，在公車上拍攝照片，引發旁邊一名中年婦女斥責，相關報導播出後，引發網民討論。有人認為現在崇尚穿衣自由，沒有不對；有人認為，在公共場合拍照的確影響到他人。

    綜合中媒報導，中國吉林長春一名年輕女子，26日穿著露背裝搭乘公車，並在車內拍攝照片。不過，此舉引發同車一名中年婦女不滿，當眾斥責這名女子穿著暴露，會教壞車上小孩，「胸部快頂到我了！」並稱她拍照的行為已經影響到其他乘客。該婦女也拿起手機反拍年輕女子，並稱「來，妳把背露了，不覺得美嗎，妳不是想紅嗎？」

    事後，年輕女子回應，她在長春讀了四年的書，想在畢業前留下一些回憶。她並稱，拍攝時用人像模式，將周圍的乘客都進行了虛焦處理，況且大家都戴著口罩，她也沒有大聲喧嘩影響到人，若有人覺得被冒犯，可以告訴她。

    相關新聞被報導後，引發網民爭論。有人認為，女性可以自由穿著想穿的衣服，只要沒有影響到人，別人都無權干涉；不過，也有網民表示，雖然不同意那些攻擊女子「穿著暴露」的論點，但是女子在公車上拍照的行為確實不妥，即便不影響他人，可能也有安全上的疑慮。

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