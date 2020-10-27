為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國迫害宗教信徒 美國務院國際宗教自由大使：不會漠視

    美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）表示，中國加劇壓迫幾乎各種信仰的信徒，如同向信仰宣戰，而美國不會僅是旁觀中共迫害宗教自由，美國有道義責任為宗教自由權利的人們抗爭。（法新社）

    美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）表示，中國加劇壓迫幾乎各種信仰的信徒，如同向信仰宣戰，而美國不會僅是旁觀中共迫害宗教自由，美國有道義責任為宗教自由權利的人們抗爭。（法新社）

    2020/10/27 18:14

    〔即時新聞／綜合報導〕今（27）日是國際宗教自由日。對此，美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）表示，中國加劇壓迫幾乎各種信仰的信徒，包含法輪功、維吾爾族人、藏族佛教僧人、穆斯林等，剝奪其信仰自由、文化與身分認同，此舉如同向信仰宣戰，而美國不會僅是旁觀中共迫害宗教自由，美國有道義責任為宗教自由權利的人們抗爭。

    美國國務院中、負責國際宗教自由事務的無任所大使布朗巴克，日前針對國際宗教自由議題指出，「中國向信仰宣戰。我們看到中國政府在加劇迫害中國所有地區的幾乎各種信仰的信徒。在新疆，中國將100多萬穆斯林少數民族人關進拘留營，目的是抹煞他們的文化、身份認同和信仰。」

    布朗巴克繼續說，從一些報告中看出，中國當局從包括法輪功、維吾爾族人、藏族佛教僧人和地下教會基督徒在內的良心犯身上強行摘除器官。這應讓所有人的良知受到震撼。中國加強了對基督教徒的壓制，關閉教堂，逮捕和平遵從宗教教規的信徒。

    「我們對中國說，『不要誤解；你們對信仰開戰是不會得勝的。這將對你們在國內和全球的地位產生後果。』」布朗巴克宣示，「美國不會是宗教壓迫的旁觀者。我們要走上擂台，為那些力求行使他們的宗教或信仰自由權利的人而鬥爭。我們有道義責任這樣做。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大言不慚！ 遭控打壓人權 中國竟喊：我們高度保護人權！
    2020/09/24 20:13

    大言不慚！ 遭控打壓人權 中國竟喊：我們高度保護人權！
    中國報復美制裁 點名反中四人幫
    2020/07/14 05:30

    中國報復美制裁 點名反中四人幫
    彭斯宣稱要處理中國宗教問題 北京：大言不慚
    2019/07/12 22:17

    彭斯宣稱要處理中國宗教問題 北京：大言不慚
    香港演講 美國國際宗教大使：「這場仗」中國打不贏
    2019/03/10 17:43

    香港演講 美國國際宗教大使：「這場仗」中國打不贏
    國際今日熱門
    第三次納卡停火再度瀕臨破局 亞美尼亞和亞塞拜然互控違反
    2020/10/26 22:24

    第三次納卡停火再度瀕臨破局 亞美尼亞和亞塞拜然互控違反

    共機不斷擾台還找理由 《環時》：為了找美軍核潛艦
    2020/10/26 22:06

    共機不斷擾台還找理由 《環時》：為了找美軍核潛艦

    泰王旅德期間行使權力 抗議民眾將籲柏林調查
    2020/10/26 20:58

    泰王旅德期間行使權力 抗議民眾將籲柏林調查

    美高官爆料：川普若連任 2重要官員恐消失
    2020/10/26 22:30

    美高官爆料：川普若連任 2重要官員恐消失

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播