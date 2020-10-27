中國迫害宗教信徒 美國務院國際宗教自由大使：不會漠視

美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）表示，中國加劇壓迫幾乎各種信仰的信徒，如同向信仰宣戰，而美國不會僅是旁觀中共迫害宗教自由，美國有道義責任為宗教自由權利的人們抗爭。（法新社）

2020/10/27 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕今（27）日是國際宗教自由日。對此，美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）表示，中國加劇壓迫幾乎各種信仰的信徒，包含法輪功、維吾爾族人、藏族佛教僧人、穆斯林等，剝奪其信仰自由、文化與身分認同，此舉如同向信仰宣戰，而美國不會僅是旁觀中共迫害宗教自由，美國有道義責任為宗教自由權利的人們抗爭。

美國國務院中、負責國際宗教自由事務的無任所大使布朗巴克，日前針對國際宗教自由議題指出，「中國向信仰宣戰。我們看到中國政府在加劇迫害中國所有地區的幾乎各種信仰的信徒。在新疆，中國將100多萬穆斯林少數民族人關進拘留營，目的是抹煞他們的文化、身份認同和信仰。」

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布朗巴克繼續說，從一些報告中看出，中國當局從包括法輪功、維吾爾族人、藏族佛教僧人和地下教會基督徒在內的良心犯身上強行摘除器官。這應讓所有人的良知受到震撼。中國加強了對基督教徒的壓制，關閉教堂，逮捕和平遵從宗教教規的信徒。

「我們對中國說，『不要誤解；你們對信仰開戰是不會得勝的。這將對你們在國內和全球的地位產生後果。』」布朗巴克宣示，「美國不會是宗教壓迫的旁觀者。我們要走上擂台，為那些力求行使他們的宗教或信仰自由權利的人而鬥爭。我們有道義責任這樣做。」

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