中國報復美制裁 點名反中四人幫

2020-07-14 05:30:00

恐禁入境、凍結在中資產

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中外交角力升級！在美國政府就新疆人權問題制裁中國官員後，中國十三日也宣布反制措施，制裁經常批判中國政府的四名重量級國會議員和國務院官員，以及負責監察中國法治發展和人權的美國國會機構，料將禁止四人入境並凍結其在中資產。與此同時，美、中兩國駐巴西大使近日也為新疆婦女被迫絕育問題，在社群網站上激烈交鋒。

中國外交部發言人華春瑩十三日宣布，將就美國涉及新疆維吾爾族自治區的行動，制裁四名美國公職人員和一個實體機構，分別是德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、佛羅里達州共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）、新澤西州共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）、國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback），以及美國國會及行政當局中國委員會（CECC）等。

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華春瑩聲稱，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權力和資格加以干涉；中方將堅定捍衛國家主權安全發展利益，打擊暴力恐怖、宗教極端和分裂勢力，呼籲美方立即撤銷有關新疆事務的錯誤決定，停止干涉中國內政、損害中國利益的言行，中方也將根據情勢發展做出進一步回應。華並未說明具體制裁內容，但強調會對四人及機構「對等制裁」。

美國國務院和財政部九日分別引用兩部國內法—「二○二○年維吾爾人權政策法案」及「全球馬格尼茨基人權問責法」，對新疆四名現任及前任官員，包括中共中央政治局委員、新疆黨委書記陳全國，前政法委書記朱海侖、新疆政府副主席兼公安廳黨委書記王明山、前公安廳黨委書記霍留軍，以及新疆公安廳實施制裁。四人在美資產將全數凍結，陳、朱、王等三人及其直系親屬，亦無法入境美國。

美中駐巴西大使 網戰新疆人權

中國除關押新疆維族進行教化、洗腦外，《美聯社》日前進一步披露中方也強迫當地婦女絕育，引起全球譁然。對此，美國駐巴西大使查普曼（Todd Chapman）近日在「推特」轉推美國國務院的文章，強調「沉默並非選項」。中國駐巴西大使楊萬明隨即反擊，指查普曼「到巴西有特別任務，就是以謠言和謊言攻擊中國」，「我們勸你停止這類行為…蚍蜉撼樹，自不量力」。

另外，美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）十三日在《華盛頓郵報》撰文指出，美國不會對中共政府迫害新疆維族坐視不理，川普總統將繼續就此懲罰中共，「我們在過去一世紀以來了解到，某些國家的惡意行徑不會只侷限在境內，美國將持續揭發新疆的真相，為了新疆維族，也為了我們所有人。」

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