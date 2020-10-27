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    曾籲美協防台灣 美參議員打臉拜登：中國才是美國頭號威脅

    共和黨籍參議員柯頓（見圖）在節目上打臉拜登，稱中國偷走美國智慧財產權、安插間諜以及做出軍事威脅等，直批「中國才是美國頭號威脅」。（法新社）

    共和黨籍參議員柯頓（見圖）在節目上打臉拜登，稱中國偷走美國智慧財產權、安插間諜以及做出軍事威脅等，直批「中國才是美國頭號威脅」。（法新社）

    2020/10/27 15:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）近日指出，美國最大威脅是俄羅斯，而其次的「競爭對手」是中國。共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）在節目上打臉拜登，稱中國偷走美國智慧財產權、安插間諜以及做出軍事威脅等，直批「中國才是美國頭號威脅」。

    民主黨籍總統候選人拜登昨（26）日在《哥倫比亞廣播公司》（CBS）的新聞節目《60分鐘》（60 Minutes）受訪時被問到「對於美國而言，誰是最大的威脅」，他對此回應「我認為美國目前面臨的最大威脅是俄羅斯，因為俄羅斯破壞了美國的安全和同盟關係」，並接著指出，其次最大競爭對手是中國。

    綜合外媒報導，柯頓在《福斯新聞》的節目上指出「中國毫無疑問地是美國頭號威脅！」他表示，中國幾十年來偷走了美國的工作和廠房，偷走了美國的智慧財產權，還在美國多間大學及全球各地安插了間諜，「當然，中國的軍事力量威脅了美國的利益以及西太平洋的盟友」。

    柯頓強調，雖然俄羅斯依然構成威脅，不過川普已經舉措增加北約的國防支出，並退出讓美國不利的過時武器條約，以及將俄羅斯間諜遣返回國。

    談到近日拜登稱杭特的筆電醜聞是俄羅斯的假消息，柯頓駁斥說「他們沒證據證明這些東西來自俄羅斯」。

    柯頓過去曾多次力挺台灣，也曾公開呼籲「美國該具體承諾協防台灣」，強調美國應該從兩方面支持台灣，除了擴大對台軍售，以延長台灣自我防衛的時間為目標，也要明確且毫不含糊地承諾，將在台灣遭到攻擊時協助台灣自衛。

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