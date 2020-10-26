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    曾參加廈門會議 中國律師常瑋平傳再遭監視居住

    中國廈門律師常瑋平。（圖擷取自臉書「Free Chang Weiping-常玮平」）

    中國廈門律師常瑋平。（圖擷取自臉書「Free Chang Weiping-常玮平」）

    2020/10/26 18:06

    〔中央社〕去年底曾參與維權人士廈門聚會的中國律師常瑋平，近日傳出再遭指定居所監視居住，但當局拒絕透露所涉罪名和位置。常瑋平1月被控涉嫌煽動顛覆國家政權罪，他曾說審訊期間受到「酷刑」。

    綜合香港電台和關注中國維權人士的社交平台臉書（Facebook）專頁「南方傻瓜關注群」報導，常瑋平22日被陝西省寶雞市公安局高新分局帶走。常瑋平的妻子當晚則接獲國保（國內安全保衛）人員通知，指常瑋平因違反法律被指定居所監視居住，但當局拒絕透露罪名和指定居所地址。

    報導指，常瑋平的父親和律師今天上午到當地警局，要求警方交待兒子的具體狀況。

    「指定居所監視居住」，是指中國警方可將犯罪嫌疑人羈押在看守所以外的地點，不需告知家屬關押地點，律師也無法會見當事人。

    常瑋平2019年12月曾參加維權人士討論時政的廈門聚會，會後包括許志永等人都被搜捕。常瑋平也在今年1月12日被指涉嫌顛覆國家政權罪，遭指定居所監視居住，1月21日再轉為一年的取保候審（交保）。

    常瑋平10月中曾在影音平台Youtube上傳影片，指自己過去在指定居所限制居住期間，曾遭受警方「酷刑」，被要求24小時坐在「老虎凳」上，連續10天。

    臉書「Free Chang Weiping-常玮平」貼文：

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