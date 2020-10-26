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    軍情動態》希臘將測試升級版S-300防空系統 對抗土耳其F-16戰機

    希臘本週將啟動克里特島上的升級版S-300防空飛彈系統測試，圖為希臘S-300防空飛彈系統試射畫面。（法新社）

    希臘本週將啟動克里特島上的升級版S-300防空飛彈系統測試，圖為希臘S-300防空飛彈系統試射畫面。（法新社）

    2020/10/26 10:51

    〔即時新聞／綜合報導〕希臘本週將啟動克里特島上的升級版S-300防空飛彈系統測試，藉此回應先前土耳其啟用S-400防空飛彈系統的測試，希臘當地媒體上週五（23日）引述土耳其軍方公佈衛星照片顯示，希臘升級版S-300防空飛彈系統已進入戰備狀態，預計本週進行測試。

    《Defense World》報導，希臘S-300防空飛彈系統近期才進行升級，配備更強的雷達，裝有改善後的飛彈，預期本月要進行測試，而土國媒體認為，希臘的升級版S-300防空飛彈系統可以用來對付土耳其的F-16戰機。

    《Defense World》引述土耳其及希臘媒體指出，今年7月雙方因能源探勘產生衝突，土耳其曾派出F-16戰機進行威嚇，致使希臘向法國購入飆風戰機（Rafale），並與阿拉伯聯合大公國F-16戰機進行聯演。

    雅典於1996年從俄國購入S-300防空飛彈系統，用於部署在賽普勒斯希臘族的土地之上，礙於土耳其壓力，這些防空飛彈無法部署到賽普勒斯南部，但1998年時，希臘將S-300防空飛彈系統放到克里特島上，而這座島嶼的戰略重要性也不停上升。

    希臘分別在1994年及2004年與俄國簽署協議購入TOR-M1及OSA AKM中低空防空系統，目前這些防空系統仍是希臘防空系統的組成之一，而土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）曾稱，「這2套防空飛彈系統的雷達對北約盟國空軍而言都是種危險」。

    而希臘的S-300防空飛彈系統最早是用來對付戰機，但隨著不斷改進後，升級版S-300防空飛彈系統已有能力抵禦彈道飛彈襲擊，能同時追蹤100個空中目標，並且1次鎖定6個目標，發射至多12枚火箭彈。

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