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    又見AI「一鍵脫衣」程式！過半用戶專挑「身邊女性」P裸照

    Sensity指出，2019年7月到今年7月間，已有超過10萬名女性的照片改成裸照公開，不過，發布報告後，Sensity更稱他們有新發現，至少已有68萬張假照片被公開分享，遠超過他們的估計。照片示意圖。（法新社）

    Sensity指出，2019年7月到今年7月間，已有超過10萬名女性的照片改成裸照公開，不過，發布報告後，Sensity更稱他們有新發現，至少已有68萬張假照片被公開分享，遠超過他們的估計。照片示意圖。（法新社）

    2020/10/25 00:17

    〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭資安公司「Sensity」日前警告，有心團隊打造了一款合成圖AI機器人，放在通訊軟體「Telegram」私人群組中。這個群組有超過10萬名用戶，只要用戶上傳一張女性照片，就可以透過AI智慧，幾秒之後將她「脫衣」，繪製出沒穿衣服的照片，供用戶下載、分享，其中逾半數用戶聲稱，他們主要以此為現實生活中認識的女性「脫衣」。調查並顯示，已有逾數十萬名女性照片被造假成裸照公開。

    綜合外媒報導，Sensity指出，這些假裸照利用深度偽造（deepfake）技術，用戶只要上傳女性照片，幾分鐘內照片上的衣服就會被移除，繪製出沒穿衣服的樣子取代原先有衣服的部分，用戶可免費下載、分享照片，還可以額外付款移除照片浮水印，或比免費用戶更快取得照片。

    Sensity調查發現，大部分的原始照片透過社群平台取得，受害者大多不知情，亦即任何人只要在社交媒體公開自己的照片，都可能成為目標，Sensity還發現有部分主角疑似未成年。此外，有別於以往這類程式的用戶都是以名人為目標，有63％的程式用戶聲稱，他們的目標是現實生活中認識的女性。

    據《BBC》報導，在徵得女性同意後實測，發現照片真實度並不高，而去年也有類似程式出現，雖最後被封，但據信仍有不同版本在網路流傳。此外，這次提供造假裸照程式的管理員聲稱此程式「純屬娛樂」，而造出來的照片也不真實，所以不會有人因此被勒索，管理員還聲稱，工作團隊會檢查被分享的照片，如果有人上傳未成年者照片，會把他永久封鎖。

    Sensity指出，2019年7月到今年7月間，已有超過10萬名女性的照片被造假變成裸照並公開，不過，在發布報告後，Sensity更指稱他們有新的發現，至少已有68萬張假照片被公開分享，遠超過他們的估計。然而，該機構也指出，按照大多數國家的法律，造假的情色內容並不屬違法。

    Sensity指出，這些假裸照利用深度偽造（deepfake）技術，用戶只要上傳女性照片，幾分鐘內照片上的衣服就會被移除，而且用戶可免費下載、分享照片，還可以付款移除照片浮水印或比免費用戶更快取得照片。（擷取自Sensity網站）

    Sensity指出，這些假裸照利用深度偽造（deepfake）技術，用戶只要上傳女性照片，幾分鐘內照片上的衣服就會被移除，而且用戶可免費下載、分享照片，還可以付款移除照片浮水印或比免費用戶更快取得照片。（擷取自Sensity網站）

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