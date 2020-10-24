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    中共打貪前3季處分39萬人 案件數較去年同期略降

    中國國家主席習近平。（美聯社）

    中國國家主席習近平。（美聯社）

    2020/10/24 13:04

    〔中央社〕根據中共中央紀委國家監委今天發布，今年前3季已有39萬人因貪腐、違紀被處分，其中包含18名省部級的幹部。通報指，在嚴格執法之下，案件數雖較去年同期略降，但總量仍偏高。

    根據中共中央紀委國家監委今天發布的通報顯示，今年1月至9月，全中國的紀檢監察機關，一共收到237.1萬件投訴、舉報案件，經調查與查訪後，共有44.3萬件立案，並有39萬人受到處分，其中約33.7萬人受黨紀處分。

    通報指，單看今年第3季，立案數為15.7萬件，處分15萬人，處分人數較今年第2季略有上升。

    不過這份通報也提到，今年前3季共收到237.1萬件投訴、舉報案件，雖然較去年同期略有下降，但是總量仍然偏高。

    這份通報中強調，從中國十一連假最後一日開始，幾乎每天都有發布黨員幹部落馬消息，從密集的審查、調查和雙開通報，可見反腐敗一刻不停歇以及相關單位的決心。同時，通報中也特別再次提及日前落馬的中國國家能源局副局長劉寶華。

    據日前中央紀委國家監委通報，劉寶華由於涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。今年以來，至少已有22名能源領域黨員領導幹部被通報接受審查調查或受到黨紀政務處分。

    今天發布的通報也提到，由於對貪腐違紀行為採取高壓手段並嚴懲，因此不少問題幹部受到震懾，越來越多人選擇主動投案。例如10月22日的通報中，一連公布了雲南省玉溪市中級人民法院院長陳昌、山西省陽泉市中級人民法院院長陳明華、浙江省嘉興市委常委、副市長徐淼主動投案的消息。（編輯：吳柏緯）

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