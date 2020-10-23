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    美大選倒數《時代》籲投票 首度改封面刊名「VOTE」

    《時代》雜誌最新一期封面將「時代（TIME）」字樣，更改為「投票（VOTE）」，鼓勵選民投票。（圖擷自《時代》雜誌官網）

    《時代》雜誌最新一期封面將「時代（TIME）」字樣，更改為「投票（VOTE）」，鼓勵選民投票。（圖擷自《時代》雜誌官網）

    2020/10/23 10:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國選戰進入最後倒數，《時代》雜誌公布最新一期封面，將「時代（TIME）」字樣，更改為「投票（VOTE）」，鼓勵選民投票，這也是《時代》雜誌1923年創刊以來首度改變封面刊名。

    綜合外媒報導，美國總統大選將在11月3日登場，《時代》雜誌最新一期刊物並未選擇將兩黨候選人川普和拜登放上封面，而是呼籲選民「投票」，新一期《時代》雜誌預定在23日上架，內容聚焦美國大選，並提供讀者在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間安全投票的指南。

    《時代》雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）撰文表示，和即將到來的美國總統大選相比，幾乎沒有其他事件會對世界造成更大的影響。為紀念這一個歷史性時刻，《時代》雜誌在近百年的歷史中，首度更換封面刊名，呼籲民眾行使投票權。

    費森塔爾表示，「這一年充滿痛苦、艱辛、混亂和失去」，但隨著世界各國開始從疫情復興，美國顯然也有改變的機會，選民能夠親自決定是否要按下「重置鍵」。最新一期的雜誌封面由藝術家費雷（Shepard Fairey）創作，費雷表示，疫情大流行期間民主制度面臨挑戰，但封面的人物清楚知道能夠透過行使投票權為自己發聲。

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