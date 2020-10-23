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    歹徒持衝鋒槍入室搶劫！ 性感網紅「穿丁字褲」掏槍勇護7歲兒

    美國網紅帕切科（Ansley Pacheco）的住處日槍遭持槍搶匪闖入，孤立無援的她為保護兒子，勇敢拿起手槍和歹徒交戰。（圖擷自Youtube影片）

    美國網紅帕切科（Ansley Pacheco）的住處日槍遭持槍搶匪闖入，孤立無援的她為保護兒子，勇敢拿起手槍和歹徒交戰。（圖擷自Youtube影片）

    2020/10/23 10:44

    〔即時新聞／綜合報導〕美國邁阿密1名辣媽帕切科（Ansley Pacheco）日前住家遭2名蒙面搶匪闖入，歹徒手持烏茲衝鋒槍挾持她的丈夫和友人。當時只穿T恤和丁字褲的她，為了保護7歲兒子，拿起手槍與搶匪駁火，英勇過程都被監視器拍了下來。

    綜合外媒報導，現年26歲的帕切科是「OnlyFans」網站上的知名網紅，在Instagram上也擁有超過16萬粉絲。事情發生在本月4日晚上，帕切科的丈夫丹尼爾（Daniel）邀請邀請友人到家裡看NBA總冠軍賽，不料，卻有2名手持烏茲衝鋒槍的蒙面搶匪闖入，潮眾人開數槍後，脅迫眾人趴在地上。

    當時只穿T恤和丁字褲的帕切科與7歲兒子正待在臥室，她聽到門外傳來槍響和歹徒的威嚇聲後，隨即取出床頭櫃裡的手槍，保護年幼的兒子，而她一打開房門正好撞見其中一名匪徒，對方命令她把槍放下但帕切科拒絕。

    儘管帕切科央求「別開槍，我兒子在裡面」，但匪徒毫不領情並向臥室連開6、7槍，甚至還刻意瞄準她的兒子，迫使躲在房內的帕切科開槍回擊，雙方一陣交火後，2名搶匪僅搜刮些昂貴手錶和珠寶後便逃離現場，她的丈夫隨後衝進房內從帕切科手中接過槍，並一路追到屋外朝匪徒的車開槍。

    帕切科英勇的行徑都被房內的監視器錄下，網友大讚她的勇氣，而帕切科則表示，自己能活下來相當幸運，還說當時她別無選擇只能試著保護自己的家人，「我只知道我得做點什麼，而我的本能就是拿槍保護我的丈夫和兒子」。所幸整起事件沒有人受傷，目前兩名匪徒仍然在逃，帕切科一家也不清楚誰有可能犯案。

    現年26歲的網紅帕切科（Ansley Pacheco）是「OnlyFans」網站上的知名網紅，在Instagram上也擁有超過16萬粉絲。（圖翻攝自ig「@ans_leey」）

    現年26歲的網紅帕切科（Ansley Pacheco）是「OnlyFans」網站上的知名網紅，在Instagram上也擁有超過16萬粉絲。（圖翻攝自ig「@ans_leey」）

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