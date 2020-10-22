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    英國與歐盟恢復脫歐貿易談判 與4國達暫時協議

    法新社報導，英國和歐盟昨天戲劇化打破僵局，讓英國能結束數天來邊緣策略，並加倍努力達成協議，以免12月31日脫歐過渡期結束後經濟陷入亂局。圖為歐盟脫歐事務首席談判代表巴尼耶（中）今率團赴英國。（法新社）

    法新社報導，英國和歐盟昨天戲劇化打破僵局，讓英國能結束數天來邊緣策略，並加倍努力達成協議，以免12月31日脫歐過渡期結束後經濟陷入亂局。圖為歐盟脫歐事務首席談判代表巴尼耶（中）今率團赴英國。（法新社）

    2020/10/23 01:00

    〔中央社〕英國決定不再抵制與歐洲聯盟（EU）就脫歐後雙邊貿易協議進行談判後，歐盟人員今天前往倫敦重拾協商工作。英國今天並透露，已與瑞士等4個非歐盟歐洲國家達成臨時貿易協議。

    法新社報導，英國和歐盟昨天戲劇化打破僵局，讓英國能結束數天來邊緣策略，並加倍努力達成協議，以免12月31日脫歐過渡期結束後經濟陷入亂局。歐盟脫歐事務首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）今天遂率領團隊從布魯塞爾啟程。

    根據英國和歐盟昨天發表的10點聯合備忘錄，雙方同意，巴尼耶和英國談判代表佛羅斯特（David Frost）週末期間將會面協商，且在必要情況下週末過後每天繼續談判，以消弭雙方巨大歧見。

    然而備忘錄也提醒：「除非達成最終全面協議，否則這些談判過程同意的事都不算數。」

    英國警務大臣馬爾他豪斯（Kit Malthouse）接受天空新聞網（Sky News）訪問時表示，他祈禱英國和歐盟間充滿波折的談判注入的新壓力，能帶來好結果。

    他說：「談判通常會帶有一點情緒、張力和甩門走出。情況會變得緊繃是屬於談判的本質，尤其接近面臨的期限時。」

    另一方面，英國國際貿易部一名消息人士今天告訴法新社，英國已和挪威、瑞士、冰島和列支敦斯登這4個不屬於歐盟的歐洲自由貿易協會（European Free Trade Association，EFTA）國家達成臨時貿易協議，以確保脫歐後彼此貿易事務連貫。

    EFTA國家當中，除了瑞士和歐盟簽署獨立的各項貿易協議，其他3國和歐盟簽署涵蓋廣泛的「歐洲經濟區」（European Economic Area，EEA）合作協議，並據此付費以享有歐元區准入。

    英國政府消息人士表示：「我方已和EEA-EFTA國家達成同意，將實行一份連貫性協議，確保年底時貿易交流持續。」按照協議，自明年1月1日起，「絕大多數」貿易免關稅部分將維持原狀。

    消息人士強調，這只是一份暫時性協議，英國將繼續與EFTA國家協商更具企圖心的自由貿易協議，盼明年能達成，而目前「進展非常順利」。

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