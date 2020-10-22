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    南韓打流感疫苗已釀28死 衛生部長：遺憾但會繼續施打

    南韓近期出現民眾接種流感疫苗後身亡案例，截至22日晚間為止，死亡人數已經來到28人。圖為南韓街景。（美聯社）

    南韓近期出現民眾接種流感疫苗後身亡案例，截至22日晚間為止，死亡人數已經來到28人。圖為南韓街景。（美聯社）

    2020/10/23 00:11

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓近期爆發接種國產流感疫苗後身亡案例，截至當地時間22日晚上7點為止，死亡人數已累計28人。對此，南韓疾病管理廳表示，目前尚未查明死亡病例與疫苗之間明確的因果關係；南韓衛生部長樸凌厚也說，雖然感到遺憾，但免費疫苗施打計畫仍會繼續。

    綜合韓媒報導，因為接種流感疫苗後死亡的相關案例遍布南韓全國，包括仁川、全羅南道、全羅北道、慶尚北道、慶尚南道等地區，自從仁川16日出現第1起死亡案例（18歲男高中生）後，各地在接下來幾天都陸續傳出死亡案例，光是22日就通報11例，死亡人數一週內累計至28人。

    報導指出，這些死者所接種的疫苗，分別由「韓國疫苗」、「保寧製藥」、「GC綠十字」、「LG化學」和「SK生物科學」等南韓藥廠製造。南韓疾病管理廳廳長鄭銀敬22日出席國會保健福祉委員會綜合監查時表示，近期接種流感疫苗後死亡病例雖有所增加，但調查小組認為死因和疫苗有直接關聯性的可能性不大；防疫部門和專家一致認為目前沒有暫停接種的必要。

    鄭銀敬強調，政府將追蹤調查死因是否與疫苗有關，但凡發現任何異常，將立刻採取相應措施。但南韓最大醫生集團「大韓醫師協會」認為，在釐清死亡病例與疫苗之間的關係前，應該要暫緩疫苗施打計畫。

    對此，南韓衛生部長樸凌厚指出，原因仍在調查中，各政府相關機構將一同參與，從生產製分銷的整個過程都會再次檢視，「人們對於疫苗的擔心，我感到理解與遺憾，但免費疫苗施打計畫仍會繼續。」

    南韓推出免費和自費等兩種施打計劃，目標是讓5200萬人口之中的3000萬人接種；據統計，截至目前為止共有1297萬名南韓民眾以付費或免費接種管道接受流感疫苗施打

    南韓疾病管理廳廳長鄭銀敬（見圖）表示，近期接種流感疫苗後死亡病例雖有所增加，但調查小組認為死因和疫苗有直接關聯性的可能性不大。（歐新社）

    南韓疾病管理廳廳長鄭銀敬（見圖）表示，近期接種流感疫苗後死亡病例雖有所增加，但調查小組認為死因和疫苗有直接關聯性的可能性不大。（歐新社）

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