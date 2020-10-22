駭人！ 5千海豹寶寶離奇曝屍海灘 專家憂生態浩劫

非洲南部國家納米比亞（Namibia）近期爆出大量「海豹寶寶」離奇死亡，逾5千具屍體遍布沙灘。（圖翻攝自「Ocean Conservation Namibia」臉書）

2020/10/22 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕非洲南部國家納米比亞（Namibia）近期爆出大量「海豹寶寶」離奇死亡，逾5千具屍體遍布沙灘，震撼國際。目前科學家還未找出海豹寶寶集體暴斃的原因，初步推斷可能是因食物短缺使母海豹早產、流產，但也不排除是水汙染或不明傳染病釀災。

綜合外媒報導，納米比亞海洋保育組織（Ocean Conservation Namibia）工作人員表示，早在今年8月初到9月中旬，就已在華維斯灣（Walvis Bay）的鵜鶘角（Pelican Point）海灘觀察到部分南非毛皮海豹寶寶異常死亡的情形，但直到10月初透過無人機拍攝空拍畫面，才知道沙灘上已堆積超過5千隻海豹寶寶的屍體，此外，他們也發現近期約350頭青少年、成年海豹在短短2天內死亡，忍不住驚呼「這是一個生態問題的警鈴」！

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組織成員葛來德利博士（Tess Gridley）表示，每年11月中至12月初是南非毛皮海豹的繁殖期，但今年卻出現海豹死亡潮，甚至目前觀測的數量還不包含被其他掠食者吃掉的量，估計至少有8千，甚至1萬2千隻海豹死亡。

成員們初步推測，可能是因該區域魚群數量大幅下降，導致海豹失去最主要的食物來源，許多雌性海豹因營養不良而放棄下一代，以致出現大量早產兒或死胎。不過也不排除海豹群體間出現傳染病或集體中毒等因素，納米比亞漁業部已成立調查小組持續觀察，希望釐清海豹大量死亡的原因。

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