10年情誼！靈性海豹雙目全盲仍天天去找漁夫「好友」

英國一隻海豹與曼島皮爾港漁夫路易斯（Nicholas Lewis）自2010年相識後，每天都來找路易斯報到。海豹示意圖。（美聯社）

2020/10/07 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕英國一隻海豹與曼島皮爾港漁夫路易斯（Nicholas Lewis）自2010年相識後，每天都來找路易斯報到，持續10年之久。近年來海豹漸老甚至雙目失明，儘管如此，海豹仍天天來找漁夫打招呼，並陪著路易斯度過下午悠閒時光。

根據美國《Good News Network》報導，這隻被取名為夏娜（Shauna）的海豹，2010年時首次與路易斯相遇，當時牠正探出頭來找食物，路易斯則餵牠吃魚。從此之後，夏娜天天來找路易斯報到，牠會伴遊在路易斯船邊一個下午，並享用路易斯給牠的兩、三條鯖魚。

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專門捕撈螃蟹、龍蝦的41歲路易斯透露，他已經有了4個小孩，夏娜就像他另外一個小孩一樣，他每天都會看到牠，也非常的愛牠。過去的日子，牠知道路易斯的船隻會來，並先行一步到場等待。路易斯說：「當初相遇時，她還是小海豹，我們總是能餵飽她，她在我們身邊也越來越舒適、習慣。我無法想像我們度過任何一個沒有她來打招呼的早晨」。

不幸的是，夏娜去年開始眼睛突然白化，6個月後完全變成白色，雙目全盲，但牠仍天天來找路易斯報到。對此，路易斯說，夏娜現在更容易受傷，他得更加關心這位「老朋友」。路易斯也說，不會將這段10年情誼視為理所當然，夏娜永遠是他的家人。

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