無良動物園！小海豹「脖子套繩」變小孩「船夫」 各國網友齊轟

比利時一動物公園被網友踢爆，將海豹當成「船夫」，幫人類拉船賺錢。（圖截自Twitter影片）

2020-08-14 15:15:47

〔即時新聞／綜合報導〕比利時一座動物公園日前被人踢爆虐待動物大賺黑心財，有網友拍到園中小海豹的脖子被人套上繩索，淪為「船夫」，在水中辛苦的拉著3人座小船前進，誇張的畫面引來動保團體關注，但園方解釋海豹是為吃魚，「自願」游入套索中，等牠們吃飽就會自己離開，仍引來眾怒，相關影片網上已有超過100萬次點閱。

綜合外媒報導，比利時列日省（Liege）于伊市（Huy）蒙山動物公園（the Mont Mosan animal park）中的2隻小海豹淪為斂財工具，影片中可見，其中1隻小海豹的脖子上被套上繩索，被迫拖著3人座小船，在水中辛苦前進，對比船上小朋友們的開心模樣，讓網友相當心疼，也痛罵園方的殘忍行徑。

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此事也引起法國動物權利組織「C'est assez」和當地媒體關注，「C'est assez」表示目前已向園方接洽，園方解釋海豹是為吃魚，「自願」游入套索中，等牠們吃飽就會自己離開，「雖然園方強調他們沒有虐待動物、或強迫動物表演，這種行為仍然是一種虐待」。

⚠️ Appel à l’action ! La bêtise n’a pas de limites ! Des otaries qui tractent des enfants, ça n’a rien d’amusant ! ????



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???? https://t.co/yQShbCd3mP



???? montmosan@skynet.be#stopcaptivite #cestassez pic.twitter.com/0R8X055xX7 — C’est Assez ! （@cestassezfrance） August 7, 2020

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