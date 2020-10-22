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    美CIA高層訪台灣遭神秘攻擊！幕後凶手疑曝光

    美國中央情報局（CIA）高層官員訪問台灣期間遭到微波攻擊，調查發現疑為俄羅斯主導。（法新社資料照）

    美國中央情報局（CIA）高層官員訪問台灣期間遭到微波攻擊，調查發現疑為俄羅斯主導。（法新社資料照）

    2020/10/22 10:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國駐古巴和中國外交官近年來傳出遭到神密武器攻擊，美國媒體最新報導，美國中央情報局（CIA）高層官員訪問台灣期間也遭到類似攻擊，調查發現疑為俄羅斯主導。

    《GQ雜誌》報導，2017年12月5日清晨，CIA前高級官員的波利梅洛普洛斯當時在莫斯科旅館房間，突然感到頭痛欲裂，連站都站不穩，起初以為是食物中毒，後來才意識遭到神秘攻擊。波利梅洛普洛斯因這次事件的後遺症，被迫在2019年4月退休。

    波利梅洛普洛斯表示，他與數十名美國外交官和特工一樣，遭到神秘裝置鎖定攻擊，CIA目前認為俄羅斯就是罪魁禍首。截至2018年夏天，科學家、情報官員和媒體記者都認為可能是「微波武器」（microwave weapons）造成。

    波利梅洛普洛斯進一步說，2019年秋天，有2名CIA高層官員前往澳洲與當地情報官員會面，2人在澳洲旅館房間都感受到奇怪聲音、頭部壓迫感和耳鳴，出現噁心和頭暈的症狀。2人後來前往台灣會見台灣情報人員，在台灣的旅館內，也出現相同的情況。消息人士表示，在澳洲和台灣遭攻擊的其中一位CIA官員，是該機構5位最高階官員之一。

    CIA調查小組發現，對受害者大腦的傷害是由微波武器造成的，該微波武器可以通過牆壁和窗戶射向目標，在數公里以外都有效。最具有說服力的證據來自公開可獲得數據，CIA調查人員利用行動電話的移動路徑，查到CIA在波蘭、喬治亞、澳洲和台灣遭到微波攻擊時，俄羅斯特工就在附近。

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