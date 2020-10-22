釣客嚇傻！拔魚鉤驚見：一條蛇藏魚嘴裡盯著我看

國外有名網友指出，他先前釣起一條魚並要將魚鉤取下時，竟發現在魚嘴巴裡還有一雙眼睛盯著他看，細看才發現竟是一條小蛇。（圖擷自臉書）

2020/10/22 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾假日休閒時常會到野外釣魚，但國外有名網友指出，他先前釣起一條魚並要將魚鉤取下時，竟發現在魚嘴巴裡還有一雙眼睛盯著他看，細看才發現竟是一條小蛇，他拍下照片分享後，引發網友一陣熱議。

外媒報導指出，美國田納西州野生動物資源局（TWRA）日前分享一張由釣客鮑德里（Dan Boudrie）分享的照片，據指他先前到該州的河畔釣魚，但在捕到一條鱸魚並要將魚鉤取下時，竟發現魚嘴巴裡還有一雙眼睛盯著他，細看竟是一條小蛇，他們甚至一度4目相對，他在驚詫之餘也趕緊拍下這奇特的畫面並分享。他也不忘笑稱，如果自己不小心被蛇咬到，不知道要怎麼向醫生解釋，難道要說「我的手指在魚的嘴裡被蛇咬到了？」TWRA在分享這則經歷之餘也提醒其他民眾，在把手伸到魚嘴裡時務必要小心，因為你永遠都不知道裡面可能有什麼。

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這張照片隨後也在網路引發一陣議論，網友紛紛表示，「如果是我釣到這條鱸魚，我可能不會拍照，反而把魚、蛇和釣竿全都扔進水裡」、「想知道蛇還活著嗎哈哈哈」、「幸好我都是拿尖嘴鉗拔魚鉤」，也有網友聲稱「我都習慣先用看的再動手」、「多年前我抓到一個大鱸魚，甚至在裡面發現一隻小鱷龜」、「許多漁民都知道，鱸魚對食物來者不拒，在牠肚子裡看到甚麼都不稀奇」。還有網友表示，從小蛇身上的花紋來看，應該是不具毒性的水蛇，認為即使咬到也不會喪命，不用過於緊張。

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