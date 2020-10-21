中國武肺疫苗6萬「白老鼠」有發燒、頭暈症狀 官方稱「正常」

中國國務院聯防聯控機制昨日召開記者會說明中國武漢肺炎疫苗研發現況。（路透）

2020/10/21 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗目前還在測試階段，卻已投入大規模使用，還輸出讓各個國家進行測試，卻傳出有人在接種中國疫苗後，出現嗜睡、發燒、頭暈等不適症狀，對此，中國科技部社會發展科技司副司長田保國在昨日（20）記者會上指出，任何疫苗在研發試驗或上市後發生不良反應都是有可能發生的，屬於正常現象。

綜合媒體報導，中國國務院聯防聯控機制昨日召開記者會指出，現在中國約有6萬人接種武漢肺炎疫苗，未來將進一步擴大。田保國指出，這6萬名「白老鼠」並未通報嚴重不良反應報告，顯示疫苗「良好的安全性」。

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田保國還說，任何疫苗在研發階段或上市之後，都有可能發生不良反應，在武漢肺炎研發過程中也有人通報一些不良反應，但接到的報告都屬「輕度」，只有發燒或紅腫反應。

另外，田保國還說，目前中國疫苗研發工作處在領先地位，「我們每條技術路線都有進入臨床研究階段的疫苗，具體來說已經有13個疫苗進入了臨床試驗」，其中滅活疫苗和腺病毒載體疫苗兩種技術路線共4個疫苗進入了第3期臨床試驗。

國藥集團黨委書記劉敬楨也在記者會上表示，中國生物製造的疫苗已在阿拉伯聯合大公國、巴林等10國進行第3期試驗，已接種5萬多人，樣本量涵蓋了125國的國籍，他們分布不同年齡、不同性別，目前都沒有接到嚴重不良反應的報告。北京科興生技公司的總經理高強也說，沒有接到嚴重不良反應。

不過《中央社》報導，巴西聖保羅州政府19日指出，在巴西參加中國北京科興生物公司與聖保羅布坦坦研究所合作研發的實驗疫苗CoronaVac第3階段人體試驗的9000名志願者中，有35%出現輕微副作用，包括頭痛、接種部位腫脹等。

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