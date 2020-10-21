美關鍵搖擺州投票恐受威脅 11/3選舉日密西根禁帶槍枝

關鍵搖擺州選情受到關注，密西根擔心選民受到威脅恐嚇，宣布選舉當天不得攜帶槍枝武器前往投票所。（法新社資料照）

2020/10/21 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國大選進入最後倒數，搖擺州的選情受到大眾關注，選務官員和民權組織20日警告，關鍵州密西根和明尼蘇達選舉日當天恐出現武裝人士，威脅選民或引發暴力衝突，密西根也宣布，選舉當天不得攜帶槍枝武器前往投票所。

綜合外媒報導，由於擔心11月3日選舉期間選民遭恐嚇，密西根州宣布，在投票所、選務辦公室等地方圓100英呎（30.48公尺）範圍內，民眾不得攜帶槍枝。明尼蘇達州則有民權組織提起訴訟，試圖阻止一家私人保全公司派遣武裝人員監票，並提到這項行動明顯是要恐嚇選民。

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許多擁槍團體公開批評密西根新頒布的命令，全國步槍協會（National Rifle Association）認為這項命令「無助於改善公共安全」，真正打算進行非法行為者，根本不會在乎這項命令，不明智的行動只是傷害遵守法律的密西根人的自我防衛權。

密西根州務卿本森（Jocelyn Benson）受訪時則回應表示，相關規範不是「禁止使用槍枝」，而是為了維護選民自由投票的權利，免於受到恐嚇、威脅和騷擾。

距離美國大選僅兩週，搖擺州成選戰關鍵，據報導，2016年川普與希拉蕊（Hillary Clinton）的對戰中，川普以1個百分點的領先贏得密西根州，在明尼蘇達州則以不到2個百分點的差距敗給希拉蕊。根據最新民調，在密西根拜登以51%的支持率領先川普的44%，明尼蘇達的支持率拜登為49%，川普則為44%。

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