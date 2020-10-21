為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美關鍵搖擺州投票恐受威脅 11/3選舉日密西根禁帶槍枝

    關鍵搖擺州選情受到關注，密西根擔心選民受到威脅恐嚇，宣布選舉當天不得攜帶槍枝武器前往投票所。（法新社資料照）

    關鍵搖擺州選情受到關注，密西根擔心選民受到威脅恐嚇，宣布選舉當天不得攜帶槍枝武器前往投票所。（法新社資料照）

    2020/10/21 17:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國大選進入最後倒數，搖擺州的選情受到大眾關注，選務官員和民權組織20日警告，關鍵州密西根和明尼蘇達選舉日當天恐出現武裝人士，威脅選民或引發暴力衝突，密西根也宣布，選舉當天不得攜帶槍枝武器前往投票所。

    綜合外媒報導，由於擔心11月3日選舉期間選民遭恐嚇，密西根州宣布，在投票所、選務辦公室等地方圓100英呎（30.48公尺）範圍內，民眾不得攜帶槍枝。明尼蘇達州則有民權組織提起訴訟，試圖阻止一家私人保全公司派遣武裝人員監票，並提到這項行動明顯是要恐嚇選民。

    許多擁槍團體公開批評密西根新頒布的命令，全國步槍協會（National Rifle Association）認為這項命令「無助於改善公共安全」，真正打算進行非法行為者，根本不會在乎這項命令，不明智的行動只是傷害遵守法律的密西根人的自我防衛權。

    密西根州務卿本森（Jocelyn Benson）受訪時則回應表示，相關規範不是「禁止使用槍枝」，而是為了維護選民自由投票的權利，免於受到恐嚇、威脅和騷擾。

    距離美國大選僅兩週，搖擺州成選戰關鍵，據報導，2016年川普與希拉蕊（Hillary Clinton）的對戰中，川普以1個百分點的領先贏得密西根州，在明尼蘇達州則以不到2個百分點的差距敗給希拉蕊。根據最新民調，在密西根拜登以51%的支持率領先川普的44%，明尼蘇達的支持率拜登為49%，川普則為44%。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜登對「電郵門」醜聞持續沉默 美媒直接殺到家門口「踹共」
    2020/10/21 15:39

    拜登對「電郵門」醜聞持續沉默 美媒直接殺到家門口「踹共」
    民主黨「黑川」廣告被抓包！ 富豪金主假冒庶民被起底
    2020/10/21 15:06

    民主黨「黑川」廣告被抓包！ 富豪金主假冒庶民被起底

    消費旺季 投資正當時
    美眾議院前議長：拜登和中共有巨大利益關係 恐成國家問題
    2020/10/21 15:02

    美眾議院前議長：拜登和中共有巨大利益關係 恐成國家問題
    拜登大灑幣！手握51億現金狠甩川普18億
    2020/10/21 14:15

    拜登大灑幣！手握51億現金狠甩川普18億

    華南銀行打造友善住宅、推動在地安老
    賓州造勢聚焦經濟 川普：拜登勝選將導致大蕭條
    2020/10/21 12:22

    賓州造勢聚焦經濟 川普：拜登勝選將導致大蕭條
    美「關鍵6州」民調出爐！ 《路透》：拜登賓州支持率急墜
    2020/10/20 17:16

    美「關鍵6州」民調出爐！ 《路透》：拜登賓州支持率急墜
    國際今日熱門
    香港女大生驚傳遭德國難民營職員性侵 嫌犯被訴
    2020/10/20 18:13

    香港女大生驚傳遭德國難民營職員性侵 嫌犯被訴

    《即時說新聞》打傷我國駐斐濟人員 中國戰狼外交惡行揭露
    2020/10/20 18:04

    《即時說新聞》打傷我國駐斐濟人員 中國戰狼外交惡行揭露 影片

    不爽拜登要加稅！饒舌歌手改挺川普 五角爆粗口：不在乎他討厭黑人
    2020/10/20 17:59

    不爽拜登要加稅！饒舌歌手改挺川普 五角爆粗口：不在乎他討厭黑人

    才亂普篩千萬人 青島稱病毒可物傳人「冷凍下能長期存活」
    2020/10/20 18:44

    才亂普篩千萬人 青島稱病毒可物傳人「冷凍下能長期存活」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播