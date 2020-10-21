奈及利亞安全部隊開火鎮壓示威 傳多人死傷

奈及利亞抗議貪腐執法與警察暴力的行動延燒多日，維安部隊20晚間向示威群眾開火，傳出多人死傷。（法新社）

2020/10/21 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞自10月初開始，大批民眾走上街頭，抗議貪腐執法與警察暴力，安全部隊20日在拉哥斯向示威群眾開火，傳出多人死傷，拉哥斯州政府表示將對槍擊事件展開調查，尚未證實確切死傷人數。

綜合外媒報導，奈及利亞示威延燒多日，拉哥斯州長桑沃奧盧（Babajide Sanwo-Olu）表示，示威抗議已演變為暴力行動，下令實施全日宵禁，關閉奈及利亞經濟中心。奈及利亞警察局隨後宣布，在全國部署防暴部隊，以防止抗議群眾危害一般民眾的生命和財產。

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成千上萬的奈及利亞人連日在各地示威遊行，過去兩週的抗議行動特別針對「反強盜特殊部隊」（SARS），抗議貪腐與暴力執法。拉哥斯頒布宵禁後，民眾仍無視禁令持續抗議，當地時間20日晚間7點左右，奈及利亞軍隊在萊基（Lekki）快速道路收費站開始向示威民眾發射實彈。

一名目擊者向《BBC》表示，當局開火後已至少看到20具屍體、50人受傷。另一名目擊者奧納努博（Temple Onanugbo）向《CNN》表示，槍聲持續了15分鐘到30分鐘，地上有多具屍體。目擊者奧貢薩尼亞（Akinbosola Ogunsanya）則向《路透》表示，看到大約10人中彈，更看見軍方搬移屍體。

國際特赦組織奈及利亞發言人薩努西（Isa Sanusi）指出，群眾在萊基收費站被殺害，人權組織正在查核確切死傷人數。

拉哥斯州長桑沃奧盧晚間也推文表示，已前往醫院拜訪「萊基槍擊事件的受害者」，桑沃奧盧提到，有25人因輕度至中度受傷接受治療，2人正接受重症治療，3人已出院。拉哥斯州將與聯邦政府合作，根除這項不幸事件的源頭，以穩定安全、保護居民的生命。拉哥斯州政府也將對槍擊事件展開調查。

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