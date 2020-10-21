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    改寫解剖學？人類頭部發現新器官 疑為神秘第4組唾液腺

    人頭正中心發現從未曝光的腺體，研究者認為這可能是人類第4組主要唾液腺，命為咽鼓管腺。（圖擷自《Radiotherapy & Oncology》）

    人頭正中心發現從未曝光的腺體，研究者認為這可能是人類第4組主要唾液腺，命為咽鼓管腺。（圖擷自《Radiotherapy & Oncology》）

    2020/10/21 11:03

    〔即時新聞／綜合報導〕人體的奧秘仍不時讓科學家感到驚奇，有荷蘭研究小組在人類頭部發現新器官，可能是人類的第4組主要唾液腺，若證實將改寫解剖學教科書。

    醫學期刊《Radiotherapy & Oncology》刊登最新研究指出，人的頭部竟然隱藏著一對神秘的唾液腺，近日才由荷蘭學者發現；人類的口水是由唾液腺所分泌的，原本學界認為人類有主要3組唾液腺，為位於耳朵附近的腮腺（parotid gland）、下頜下方的下頜腺（submandibular gland）與在舌頭下方的舌下腺（sublingual gland），除此之外還有遍布在口腔、鼻、及咽喉內約600-1000個的小唾液腺。

    不過有荷蘭醫學團隊在仔細讀取一組掃描圖時，意外發現人類頭部有兩個很不尋常的結構，這是兩個扁平、細長的腺體，長約4公分，不顯眼地掛在連接耳朵和喉嚨的管狀結構上，幾乎就在人頭正中心，結構比其他小唾液腺體還大，他們認為這可能是人類第4組主要唾液腺，命為咽鼓管腺（tubarial glands）。

    為何解剖學界數百年來都未發現該腺體，研究團隊認為這是因為該腺體位於頭顱底難以解剖到的位置，亦難以用內視鏡辨認出來，透過掃描，團隊在100個癌症病患頭部也發現這個腺體，解剖2大體也有檢視到。

    不過研究團隊坦承可能需要在更多人數的進一步研究，才可確認其他人也有這組腺體，這項發現未來可以協助醫生再進行放射治療癌症時，避免損害到該結構，因為唾液腺極易受放射性治療破壞。

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