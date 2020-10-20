泰國反政府運動廣告 下在色情網站Porn Hub 還登熱搜第一

有泰國反政府運動示威者今日在全球最大成人色情網站Porn Hub下廣告宣傳運動，宣示泰國政府再怎麼阻擋，也擋不了人民渴望改革國家的追求。（圖擷取自推特＿@JumpFeu）

2020/10/20 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕泰國反政府抗議運動上週急遽升溫，政府也開始縮限新聞、言論自由，近來傳出官方密令封鎖包含通訊軟體Telegram等社群軟體，以防堵示威者串聯。對此，有泰國反政府運動示威者今日在全球最大成人色情網站Porn Hub下廣告宣傳運動，宣示泰國政府再怎麼阻擋，也擋不了人民渴望改革國家的追求。

泰國網友「JumP」今日在推特發文指出，有泰國反政府運動人士在全球最大成人色情網站Porn Hub下廣告，廣告畫面為要求政府改革的泰國示威群眾比出三指手勢。對此，「JumP」不禁笑喊，「到底是誰下這個廣告555555555 （意為哈哈哈）」，並在文末附上主題標籤「＃暴徒10月20日（#ม็อบ20ตุลา）」。

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貼文一出，泰國網友笑喊，「5555（哈哈哈）」、「廣泛流傳了」、「抗爭擴散到色情網站，如果能因此變成新聞頭條，讓人們關注泰國人的奮鬥，實在非常感謝，多方嘗試在各種網站曝光都很好」、「實際上是明智的行動」、「哈哈哈大家都會看A片」，泰國社運更成為搜索的第一名，泰國人的大膽創意也讓全世界看見泰國社運的靈活變通與幽默感。

泰國社運更成為搜索的第一名。（圖擷取自推特＿@Janeny_WhiSKY）

泰國網友紛紛笑喊，「廣泛流傳了」、「抗爭擴散到色情網站，如果能因此變成新聞頭條，讓人們關注泰國人的奮鬥，實在非常感謝」。（圖擷取自推特＿@NotingCap）

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