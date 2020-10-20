《即時說新聞》打傷我國駐斐濟人員 中國戰狼外交惡行揭露

8日在斐濟舉辦的國慶酒會遭中國使館人員攻擊。（取自我駐斐濟代表處網站）

2020/10/20 18:04

〔影音新聞／綜合報導〕駐斐濟台北商務辦事處8日舉辦國慶酒會時，有兩名中國使館人員欲強行進入會場拍照蒐集與會賓客，我方人員勸阻時，被對方襲擊，造成輕微腦震盪，中方人員事後被斐濟警方強行帶走，外交部長吳釗燮表示，絕不受中國威脅，台灣會持續在世界各地舉辦國慶酒會。

此事引發朝野立委質疑，為什麼事發超過十天，當地駐館沒有發布新聞和相關說明，外交部也沒有主動回應？外交部次長曾厚仁19日表示，斐濟受到中方極大壓力，希望能低調為我方爭取權益，但外交部絕不會嚥下這口氣，已經備妥相關資料，並已完成報案手續，此事已由斐濟的外交部與警政署聯手處理。

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此事件朝野各黨也團結一致，同聲譴責中國的野蠻行徑，行政院長蘇貞昌請國人體諒第一線外交人員的辛苦，中國使館人員在斐濟有外交豁免權，讓當地警方很難辦案，政府會盡力以合理的方式處理。

中國在國際上屢次打壓台灣，早已不是新聞。世衛組織連年拒邀我國參與年會、國際民航組織、國際刑警組織拒絕邀請我國參加，處處都有中共身影。東亞奧會原訂2019年在台中舉辦「第一屆東亞青年運動會」，但是在2018年突然被委員會表決取消主辦權；2020年，中華鳥會被國際鳥會取消會籍；中國還逼迫國際航空公司和企業不得將台灣列為國家。在外交上，威脅利誘各國，頻頻挖角友邦，這次的斐濟事件居然施以肢體暴力，更顯現出戰狼野蠻的一面。

中國的「戰狼外交」近年越加粗暴無禮，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪問台灣，中國外交部長王毅威脅要讓捷克「付出沉重代價」，更讓歐洲團結一致，警告王毅「威脅不適合這裡」，種種跡象已顯示中國的「戰狼外交」已不適用，這些惡劣的行為舉止簡直就是「流氓外交」，以挑起國際衝突轉移國內問題焦點，只會讓國際各國對中國更加反感。

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