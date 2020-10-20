為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    《即時說新聞》打傷我國駐斐濟人員 中國戰狼外交惡行揭露

    8日在斐濟舉辦的國慶酒會遭中國使館人員攻擊。（取自我駐斐濟代表處網站）

    8日在斐濟舉辦的國慶酒會遭中國使館人員攻擊。（取自我駐斐濟代表處網站）

    2020/10/20 18:04

    〔影音新聞／綜合報導〕駐斐濟台北商務辦事處8日舉辦國慶酒會時，有兩名中國使館人員欲強行進入會場拍照蒐集與會賓客，我方人員勸阻時，被對方襲擊，造成輕微腦震盪，中方人員事後被斐濟警方強行帶走，外交部長吳釗燮表示，絕不受中國威脅，台灣會持續在世界各地舉辦國慶酒會。

    此事引發朝野立委質疑，為什麼事發超過十天，當地駐館沒有發布新聞和相關說明，外交部也沒有主動回應？外交部次長曾厚仁19日表示，斐濟受到中方極大壓力，希望能低調為我方爭取權益，但外交部絕不會嚥下這口氣，已經備妥相關資料，並已完成報案手續，此事已由斐濟的外交部與警政署聯手處理。

    此事件朝野各黨也團結一致，同聲譴責中國的野蠻行徑，行政院長蘇貞昌請國人體諒第一線外交人員的辛苦，中國使館人員在斐濟有外交豁免權，讓當地警方很難辦案，政府會盡力以合理的方式處理。

    中國在國際上屢次打壓台灣，早已不是新聞。世衛組織連年拒邀我國參與年會、國際民航組織、國際刑警組織拒絕邀請我國參加，處處都有中共身影。東亞奧會原訂2019年在台中舉辦「第一屆東亞青年運動會」，但是在2018年突然被委員會表決取消主辦權；2020年，中華鳥會被國際鳥會取消會籍；中國還逼迫國際航空公司和企業不得將台灣列為國家。在外交上，威脅利誘各國，頻頻挖角友邦，這次的斐濟事件居然施以肢體暴力，更顯現出戰狼野蠻的一面。

    中國的「戰狼外交」近年越加粗暴無禮，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪問台灣，中國外交部長王毅威脅要讓捷克「付出沉重代價」，更讓歐洲團結一致，警告王毅「威脅不適合這裡」，種種跡象已顯示中國的「戰狼外交」已不適用，這些惡劣的行為舉止簡直就是「流氓外交」，以挑起國際衝突轉移國內問題焦點，只會讓國際各國對中國更加反感。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    每年都來！ 中國外交官毆打我官員 目擊者還原惡行
    2020/10/20 00:15

    每年都來！ 中國外交官毆打我官員 目擊者還原惡行
    中國駐斐濟使館扯「台灣挑釁」王定宇轟：瘋狗外交無恥！
    2020/10/19 20:50

    中國駐斐濟使館扯「台灣挑釁」王定宇轟：瘋狗外交無恥！

    疫情加持 全球智聯網AIoT前景俏
    中國外交官毆傷我駐斐濟人員 民進黨：戰狼外交實為流氓外交
    2020/10/19 13:37

    中國外交官毆傷我駐斐濟人員 民進黨：戰狼外交實為流氓外交
    全球14國民調日本最討厭中國 謝長廷：看到一直打壓台灣
    2020/10/08 19:57

    全球14國民調日本最討厭中國 謝長廷：看到一直打壓台灣

    陳金龍四次入選法國秋季沙龍展
    中國在歐洲外交失利 謝長廷：花大錢卻沒有真朋友
    2020/09/04 00:55

    中國在歐洲外交失利 謝長廷：花大錢卻沒有真朋友
    國際今日熱門
    以色列與巴林正式簽署關係正常化公報 IS揚言發動攻擊報復
    2020/10/19 21:06

    以色列與巴林正式簽署關係正常化公報 IS揚言發動攻擊報復

    中國部署東風–17劍指台灣？ 蘇紫雲：圍住台灣 打擊來援美軍
    2020/10/19 20:42

    中國部署東風–17劍指台灣？ 蘇紫雲：圍住台灣 打擊來援美軍

    紐西蘭新國會史上最多元 有望成全球最彩虹國會
    2020/10/19 19:43

    紐西蘭新國會史上最多元 有望成全球最彩虹國會

    拜登兒電郵門 前紐約市長曝：發現硬碟老闆複製4份防遇害
    2020/10/19 20:20

    拜登兒電郵門 前紐約市長曝：發現硬碟老闆複製4份防遇害

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播