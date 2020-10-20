軍情動態》F5戰機不老！巴西全面升級性能 擔任新機服役前的過渡機種

巴西升級過後的單座F-5EM。（路透）

2020/10/20 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕由於F-5戰機機齡老舊，我國已經陸續汰除，不過其實該機種若升級設備及相關性能，依然堪用，巴西就砸重金在F-5E/F虎II式機隊上，近日完成全面升級，將擔任2025年接收F-39鷹獅戰鬥機並得以全面服役前的過渡機種。

F-5E/F虎II式戰機1972年進行首飛，至今服役將近半世紀，機齡已然老舊，我國目前仍擁有數十架F-5E/F，未來將依計畫進行汰除。

請繼續往下閱讀...

但據《The Drive》 報導，巴西空軍14日完成最後一架F-5FM戰機的移交，代表升級案全面完成，49架F-5E/F戰機已經成功升級至F-5M戰機，將在F-39鷹獅戰鬥機得以全面服役前，擔負保衛巴西領空的重責大任。

據了解，2000年代初期巴西空軍、巴西航空和以色列埃比特（Elbit）系統公司在巴西的子公司AEL Sistemas合作，將現有的F-5E/F機隊分別升至單座F-5EM和雙座F-5FM，成功升級的機種統稱為F-5M。

這批升級成功的F-5M戰機都來自位於巴西聖保羅州培肖特（Gavião Peixoto）的工廠，航空電子設備全面換新，包含安裝義大利李奧納多（Leonardo Grifo）公司的Grifo-F機載脈衝都卜勒雷達，得以一次瞄準多個目標。

武器裝備部分，F-5M機身能掛載以色列製巨蟒4型、5型（Python-4，Python-５）短程空對空飛彈與德比（Rafael Derby）中程空對空飛彈；空對地的任務也不馬虎，F-5M可以掛載雷射導引炸彈，以及巴西自製的GPS精確導引炸彈，射程為186英里（約300公里）。

座艙也進行了改良，安裝了GPS導航以及2個多功能顯示螢幕，並裝上手動空中加油受油桿，飛行員也配備了埃比特的Targo頭盔顯示器（Targo helmet-mounted display），綜合上述性能，讓飛行員得以進行視距外作戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法