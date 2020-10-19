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    可打北京、上海！ 美軍研發射程1850公里超級巨砲

    美軍研發射程1850公里的「戰略遠程加農砲」。（YouTube影片截圖）

    美軍研發射程1850公里的「戰略遠程加農砲」。（YouTube影片截圖）

    2020/10/19 19:13

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍正在研製射程可達1150英里（約1850公里）的戰略遠程加農砲（Strategic Long Range Cannon，SLRC），要是技術可行，其射程將比現有大砲遠50倍。專家指出，如果將SLRC部署在朝鮮半島，可以攻擊中國境內大部分的洲際彈道飛彈（ICBM）核武基地，中國所有主要城市，例如北京、上海，都將在射程範圍內。

    據「大眾機械」（Popular Mechanics）雜誌16日分析，SLRC也可作為戰艦火力，打擊位於俄羅斯西部和太平洋的目標，還可能讓一度以為過時的美軍主力戰艦恢復生機。

    文章中分析，SLRC遠程砲的出現可復興類似「蒙大拿級」（Montana）的美國艦艇，可從北海射擊位於包括莫斯科在內的俄羅斯西部地區目標。而在印度洋，射程覆蓋巴基斯坦、阿富汗、伊朗、葉門和索馬利亞大部分地區。在太平洋，射程則覆蓋整個北韓，甚至北京和上海。

    美國陸軍的SLRC研發計劃於2019年底曝光，五角大廈今年9月初表示，SLRC的研發已被列為優先選項，美國陸軍計劃在2023年測試大砲原型。

    據《富比世》（Forbes）8月報導，美軍考慮在東亞地區部署美SLRC，而台灣、日本、南韓都在美軍的候選名單內。

    美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員費學禮（Richard D. Fisher, Jr.），在今年3月間投書本報的專文中指出，這種長程加農砲可以在中國軍隊發動侵台攻勢，或以虛張聲勢的演習恫嚇台灣之前予以重創。

    文中強調，從日本的石垣島，SLRC可以立即攻擊海南島上的所有中國海軍、空軍、太空和飛彈部隊，也可以直搗從海南到渤海的所有入侵部隊集結點。從沖繩的嘉手納空軍基地，巨砲的射程可以覆蓋北韓全境，擊落活動範圍從鄂霍次克海到香港的中國和俄羅斯轟炸機。

    費學禮認為，美國持續研發戰區彈道飛彈、高超音速與巡弋飛彈計畫之際，這種長程加農砲將進一步迫使北京考慮與華府展開軍備管制談判。

    SLRC巨砲構想圖。（翻攝自推特）

    SLRC巨砲構想圖。（翻攝自推特）

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