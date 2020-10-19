核彈級爆料？前白宮官員暗示拜登涉洩密中國 30名CIA特工遭處決

2010至2012年美國中央情報局（CIA）在中國的情報網被破解，超過30名CIA特工被中國逮捕並處決，前白宮官員暗示是拜登洩漏特工名單給中共當局。（路透）

2020/10/19 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數2週，現任總統川普受到民主黨總統候選人拜登的強力挑戰，不過近日拜登次子杭特（Hunter Biden）被爆出「電郵門」，在和烏克蘭及中國的商業往來涉及貪腐行為，引起各方輿論譁然，現又有猛料爆出，2010至2012年美國中央情報局（CIA）在中國的情報網被破解，超過30名CIA特工被中國逮捕並處決，前白宮官員暗示是拜登洩漏特工名單給中共當局。

美國前國家安全委員會委員希金斯（Rich Higgins）在推特上爆料，稱拜登次子杭特在2010年開始獲得中國資金，同年起CIA在中國的特工兩年內遭到中共當局搜捕，造成超過30名情報人員被逮捕處決；希金斯以「叛國罪？」（TREASON?）口吻，暗示時任美國副總統的拜登恐涉入這起CIA洩密案。

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在2010年起，中國開始準確的抓出美國間諜，他們逮捕並監禁嫌疑人，當時美國情報官員仍無法查知身分暴露的原因，他們將問題歸咎於CIA通訊系統遭到破解。

這套系統原本使用於中東地區的諜報工作，被認為安全性相當高，於是CIA將其移轉至中國，遭中方破解後情報機構可判斷該間諜是否為美國政府所用，而美方不清楚中方最終是如何辨認出這些美國間諜；在中情報網瓦解，被認為是CIA一次重大挫敗。

TREASON?



On April 7-9, 2010 Hunter Biden began courting Chinese Cash



Know what else happened starting in 2010?



All US spies in China were hunted down and systematically executed https://t.co/vvvrJiToIg — Rich Higgins （@RichHiggins_DC） October 18, 2020

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