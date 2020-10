核彈級爆料？前白宮官員暗示拜登涉洩密中國 30名CIA特工遭處決

2020/10/19 15:41

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選進入倒數2週,現任總統川普受到民主黨總統候選人拜登的強力挑戰,不過近日拜登次子杭特(Hunter Biden)被爆出「電郵門」,在和烏克蘭及中國的商業往來涉及貪腐行為,引起各方輿論譁然,現又有猛料爆出,2010至2012年美國中央情報局(CIA)在中國的情報網被破解,超過30名CIA特工被中國逮捕並處決,前白宮官員暗示是拜登洩漏特工名單給中共當局。

美國前國家安全委員會委員希金斯(Rich Higgins)在推特上爆料,稱拜登次子杭特在2010年開始獲得中國資金,同年起CIA在中國的特工兩年內遭到中共當局搜捕,造成超過30名情報人員被逮捕處決;希金斯以「叛國罪?」(TREASON?)口吻,暗示時任美國副總統的拜登恐涉入這起CIA洩密案。

在2010年起,中國開始準確的抓出美國間諜,他們逮捕並監禁嫌疑人,當時美國情報官員仍無法查知身分暴露的原因,他們將問題歸咎於CIA通訊系統遭到破解。

這套系統原本使用於中東地區的諜報工作,被認為安全性相當高,於是CIA將其移轉至中國,遭中方破解後情報機構可判斷該間諜是否為美國政府所用,而美方不清楚中方最終是如何辨認出這些美國間諜;在中情報網瓦解,被認為是CIA一次重大挫敗。

TREASON?



On April 7-9, 2010 Hunter Biden began courting Chinese Cash



Know what else happened starting in 2010?



All US spies in China were hunted down and systematically executed https://t.co/vvvrJiToIg